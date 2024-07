Pacientes do Hospital da Criança recebem visita de lendas do futebol em Aracaju

Os ex-jogadores puderam conhecer a estrutura física da unidade e conversar com as crianças assistidas

Este sábado, 27, começou muito animado para os pacientes do Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza, equipamento da Secretaria de Estado da Saúde. Os pequenos receberam a visita de jogadores que fizeram história no futebol brasileiro e internacional e que irão participar das comemorações dos 55 anos do Estádio Estadual Lourival Baptista, o Batistão.

As festividades serão marcadas pelo jogo Legends Sergipe, que acontece neste sábado, às 20h45, e contará com a presença de ex-jogadores como Veloso, Emerson, Ricardo Oliveira, Adriano Imperador, Leandro Castán, Edmilson, entre muitos outros nomes lendários do esporte.

O secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, esteve presente na visita e destacou a importância do momento. “É mais uma ação que podemos proporcionar alegria para as nossas crianças. Acabamos de sair do período de sazonalidade das síndromes respiratórias e é muito bacana proporcionar esse divertimento aos pequenos”, ressaltou o secretário.

Na ocasião, os jogadores puderam conhecer os pequenos assistidos pela unidade, bem como a estrutura física, que é porta aberta e atende aos casos de baixa e média complexidade de crianças com idade a partir de 29 dias até 12 anos, 11 meses e 29 dias.

Um dos ex-jogadores que visitou a unidade hospitalar foi Edmilson Moraes.“Elas não viram a gente jogar, mas seus pais sim. Então, o encontro serviu para dar uma palavra amiga, principalmente para as famílias que estão aqui, passando por esse momento difícil, além de trazer esperança”, disse o ex-jogador.

Felicidade das crianças

Os ex-jogadores conversaram com as famílias e brincaram com as crianças, que mostraram muita felicidade em receber a visita de ícones do futebol.

A dona de casa Érica Menezes disse que foi um momento muito feliz tanto para as crianças quanto para os pais. O seu filho, de 10 anos, tem anemia falciforme e está internado no hospital. “Achei maravilhoso, pois meu filho estava triste porque achou que ia receber alta, mas preferiram esperar um pouco mais para suas plaquetas aumentarem. E, com essa visita, deu mais ânimo e felicidade a ele e a todas as crianças”, elogiou a mãe.

Foto: Mário Sousa