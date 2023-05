Parcerias com foco em inovação e tecnologia qualificam escolas médicas

Tecnologia de ponta e metodologias que unem teoria e prática na formação de médicos são destaques nos cursos de Medicina.

A trajetória de sucesso dos egressos em Medicina também diz muito sobre a qualidade acadêmica do Grupo Tiradentes no Nordeste brasileiro. Ao longo de seus 61 anos, os cursos voltados às áreas da saúde celebram mais de duas décadas qualificando profissionais em Sergipe e Pernambuco, tornando-os referência no mercado de trabalho.

O protagonismo na oferta de cursos de qualidade no Nordeste pôde ser constatado já na primeira turma de formandos em Medicina, onde o índice de aprovados em residências médicas pelo país chegou a praticamente 80%. Hoje, 13 anos após o primeiro vestibular, a média se mantém. Esse alto índice na qualidade acadêmica é fruto de investimentos em um modelo educacional voltado à formação generalista e humanista, aplicado nas três escolas médicas mantidas pelo grupo: as da Unit Sergipe, nos municípios de Aracaju e Estância; e a da Faculdade Tiradentes (Fits) de Goiana, em Pernambuco.

“Contamos com um corpo docente extremamente qualificado e estimulamos a formação continuada desses professores, além de contarmos com uma infraestrutura com todo suporte tecnológico de ponta, inclusive, com laboratórios, centro de simulação realística com robôs de alta fidelidade, que permitem que os alunos tenham uma experiência bem realística, em diversos cenários. As oportunidades de estágio ofertadas aos alunos dentro e fora do Brasil, através de parcerias com instituições renomadas, também são destaque e enriquecem ainda mais a experiência acadêmica dos nossos alunos”, destaca a professora Lis Campos Ferreira, coordenadora do curso de Medicina, da Unit Sergipe.

Uma das parceiras é o Cambridge Health Alliance (CHA), um dos principais centros de saúde dos Estados Unidos e referência no atendimento a pessoas LGBTQIA+, populações vulneráveis e de etnias diversas. Ele desenvolve o programa Clinical Experience Abroad: Clerkship for Medical Students, no qual alunos das escolas médicas do Grupo Tiradentes podem ser selecionados para fazer um mês de internato na rede da instituição, sediada em Boston (estado americano do Massachusetts).

O incentivo à pesquisa é outro diferencial na formação dos estudantes de Medicina do Grupo Tiradentes. “Isso permite que os alunos tenham uma formação completa e estejam no mesmo nível de outros alunos de instituições de excelência nacional. O resultado disso são os altos índices de aprovação em residências médicas em instituições renomadas e concorridas, como a USP [Universidade de São Paulo], Unifesp [Universidade Federal de São Paulo], entre outras”, enfatizou a coordenadora.

Em março deste ano, 17 alunos do curso de Medicina da Unit Sergipe foram admitidos em processos seletivos de instituições de referência de diversos estados, como as universidades federais de São Paulo (Unifesp), Minas Gerais (UFMG) e Paraná (UFPR); as redes estaduais do Sistema Único de Saúde na Bahia (SUS/BA) e em São Paulo (SUS/SP), Hospital Português da Bahia, Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC), Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) e Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE, ligado ao governo federal e situado no Rio de Janeiro).

“O número de egressos que estão fazendo especialização representa a confirmação da qualidade de ensino da Unit, que oferece toda a estrutura necessária para um bom aprendizado, além de professores extremamente qualificados, ao mesmo tempo em que oportuniza aos estudantes atuação em diversos campos de estágio. O ingresso na residência médica nessas instituições mostra que eles estão no nível de excelência nacional”, ressalta Lis Campos.

Asscom | Grupo Tiradentes