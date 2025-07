Parcerias fortalecem Programa Sergipe no Mundo e garantem sucesso no embarque de intercambistas

Articulação entre instituições viabiliza intercâmbio com documentação regularizada e entrega de aparelhos celulares aos estudantes

O embarque da primeira turma de estudantes do Programa Sergipe no Mundo em 2025 se aproxima a cada dia. Nessa edição, as parcerias foram fundamentais para garantir o bom andamento de todas as etapas do intercâmbio, desde a emissão de passaporte, ampliação de cursos de idiomas, até a entrega de aparelhos celulares aos estudantes. A primeira turma embarca neste sábado, 26, às 8h, no Aeroporto Santa Maria, em Aracaju.

Uma das parcerias mais importantes foi com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), que atuou na verificação e emissão de documentos necessários para os estudantes e seus responsáveis. Alguns estavam com os documentos inválidos, o que poderia dificultar a emissão do passaporte. A parceria foi essencial para a regularização da documentação dentro do prazo.

Para a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional, Eliane Passos, essas parcerias são de grande importância desde o início do processo. “Às vezes, nossos estudantes não têm a noção de como um simples documento pode ser tão necessário, e os pais também. Todas essas parcerias são de extrema importância e contribuíram para o bom andamento de todas as etapas do intercâmbio”, destacou.

Outro momento decisivo foi a emissão do primeiro passaporte para a maioria desses jovens estudantes. A etapa ocorreu na agência da Polícia Federal, localizada no Aeroporto Internacional de Aracaju, e se destacou pela agilidade e acolhimento. Graças à parceria com a PF, o processo foi realizado de forma simples e eficiente, em um ambiente de alegria e de emoção para os estudantes e familiares. Um dia de expediente foi agendado para cada 50 estudantes, em uma grande força tarefa.

O delegado da Polícia Federal e chefe da Delegacia de Migração da PF em Sergipe, Juan Emanoel Paixão de Almeida, reforçou a satisfação em ter contribuído com essa iniciativa, que oportuniza o fortalecimento do diálogo entre instituições públicas e a sociedade sergipana no contexto da cidadania global.

“Nossa pequena contribuição, relacionada à emissão dos passaportes dos alunos, foi um momento de grande alegria para o nosso efetivo. Participar desse projeto nos permitiu estreitar laços com a população, esclarecer dúvidas, promover a educação para a mobilidade internacional e reforçar o papel da Polícia Federal na garantia da segurança, integridade e legalidade nas viagens ao exterior”, afirmou.

Já a Receita Federal contribuiu com a doação de 100 aparelhos celulares, oriundos de apreensões feitas em outros estados. Os equipamentos, provenientes de operações contra o descaminho, especialmente no estado da Bahia, foram rapidamente destinados aos alunos. A logística de transporte e entrega foi executada pela equipe da Receita em apenas uma semana.

De acordo com o delegado da Receita Federal, André Ricardo, a parceria com o Governo do Estado é motivo de grande orgulho para o órgão: “É uma imensa satisfação integrar um programa tão transformador, destinando aparelhos celulares para que os alunos possam se comunicar com suas famílias e realizar as atividades previstas no projeto. Nos próximos anos, faremos todo o possível para continuar contribuindo”.

Uma grande aliada também foi a empresa Seda Intercâmbios, responsável por coordenar parte do processo internacional, além de oferecer cursos gratuitos de idiomas para os pais dos estudantes. Essa iniciativa teve o objetivo de ampliar a vivência do intercâmbio aos familiares, proporcionando-lhes uma oportunidade de também se aproximarem de uma nova cultura e de uma nova língua.

Por fim, o Banco do Estado de Sergipe (Banese) teve um papel decisivo na abertura de contas bancárias para os intercambistas. A parceria garantiu que os alunos tivessem acesso a contas adequadas às suas necessidades, já que cada estudante recebe do Governo de Sergipe um auxílio para a compra do enxoval de viagem, além de uma bolsa no valor de R$ 1.100 para custear parte das despesas durante o intercâmbio.

Primeiro embarque

O Sergipe no Mundo é o programa de internacionalização da educação básica da rede estadual de Educação e, por ano, leva 100 estudantes para intercâmbios educacionais. Ao todo, são investidos R$ 5.898.072,50 na edição de 2025.

O embarque da primeira turma de estudantes acontece neste sábado, 26, com destino às cidades de Waterford e Galway (Irlanda); Brighton e Cambridge (Inglaterra); Málaga (Espanha) e Lyon (França). A segunda turma de intercambistas está com embarque previsto para o segundo semestre, e eles irão para Vancouver (Canadá), San Diego (EUA), Camberra (Austrália) e Sevilha (Espanha). Todos esses estudantes recebem gratuitamente a documentação necessária para a viagem.

O programa abraça alunos do ensino médio entre 14 e 17 anos de idade, da rede pública estadual, para uma oportunidade de vivências e experiências de imersão, socialização de cultura e de uma cidadania global. Os intercambistas terão uma extensa agenda de estudos em uma escola local, visitas culturais e passeios, além da convivência com uma família de cada país onde irão se hospedar.

Os jovens já receberam o kit viagem entregue aos intercambistas, completo e pensado para garantir conforto e segurança durante os 30 dias de intercâmbio. Ao retornarem da imersão cultural e linguística, eles estarão automaticamente matriculados nos devidos cursos de idiomas no Centro Estadual de Idiomas.

Foto Silvio Oliveira

Assessoria de Comunicação da SEDUC – ASCOM