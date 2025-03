Patati Patatá, Duda Galvão e Maruska animam programação infantil dos 170 anos de Aracaju

Um dia mágico, repleto de música, alegria e diversão para todas as crianças. Assim foi a programação infantil dos 170 anos de Aracaju, que aconteceu neste sábado (22), no Parque Augusto Franco (Parque da Sementeira).

O evento contou com shows de Patati Patatá, Duda Galvão e Maruska Kids, tornando a celebração ainda mais especial para as famílias presentes.

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, aproveitou a programação infantil ao lado dos pequenos e destacou que uma festa verdadeiramente democrática precisa incluir as crianças. “A celebração dos 170 anos é uma festa para todos os gostos musicais e públicos. Hoje, temos as crianças se divertindo com shows voltados para elas, e estamos muito felizes, pois é dessa forma que conseguimos levar bem-estar, alegria e cumprir o que queremos oferecer ao povo de Aracaju: o melhor”, salientou.

A festa começou cedo. Às 16h30, a primeira atração, Duda Galvão, subiu ao palco, levando muita energia e emoção para celebrar o aniversário da cidade. “É um sonho realizado. Sempre quis fazer parte dessa festa e agora está se tornando realidade. No repertório, buscamos levar muita alegria, com um pouco da Dudinha Bagunceira, músicas de carnaval, mas também algo para os pais. Fazemos música para quem acompanha as crianças — pais, mães, tios. É um show para toda a família”, destacou a artista.

Já era noite quando a cantora Maruska entrou em cena para animar a festa. Com um figurino vibrante, ela levou a criançada a cantar sucessos atemporais. “A alegria que sinto hoje é imensa! Participar dessa festa tão linda, aberta para toda a família, é muito especial. Muita alegria, muita felicidade, e vou transmitir tudo isso para o público”, garantiu a artista antes de se apresentar.

A dupla de palhaços Patati Patatá também marcou presença na celebração dos 170 anos de Aracaju, animando a criançada no Parque da Sementeira. Ícones do entretenimento infantil, eles conquistaram gerações com suas músicas, programas de TV e apresentações por todo o Brasil.

“Para nós, estar em um momento tão especial para os aracajuanos é motivo de muita alegria. Poder festejar junto com vocês torna tudo ainda mais especial. Que essa festa seja proveitosa para todo mundo”, disse Patatá. Já Patati destacou a forte relação da dupla com a cidade. “Toda vez que viemos a Aracaju, sempre fomos muito bem recebidos pelos nossos amiguinhos. Para nós, é uma honra estar aqui em uma data tão importante.”

Famílias festejam

A manicure Katiane de Jesus Santos, moradora do bairro 18 do Forte, trouxe seus filhos, Arthu Santos da Hora, de 5 anos, e Anthony Santos da Hora, de 4 anos, para a festa. Ela expressou sua alegria e satisfação ao dizer que momentos como esse são especiais, pois permitem que ela compartilhe experiências inesquecíveis com os filhos. “Fiquei muito feliz em saber que teria uma programação exclusiva para crianças. Sempre aproveito quando isso acontece, pois é uma ótima oportunidade de trazer os filhos para que eles possam se divertir. Uma festa linda, pensada para toda a família”, disse.

Quem também aproveitou a programação infantil foi a pequena Ana Heloísa, de 3 anos, acompanhada pela mãe, Laura de Souza, radiologista. Para Laura, a proposta de oferecer shows para o público infantil foi muito importante. “É muito significativo, porque todos aproveitam, especialmente as crianças. É um momento de lazer, e este parque nos permite trazer nossos filhos para que eles possam se divertir”, frisou.

O evento contou com uma estrutura cuidadosamente planejada para acolher os pequenos e suas famílias. Entre os recursos disponíveis, destacam-se o camarote da acessibilidade e o fraldário, garantindo maior conforto e praticidade para todos. Na entrada do parque, as crianças foram identificadas por pulseiras pela equipe da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social (Semfas), proporcionando maior segurança. Além disso, as crianças puderam explorar o estúdio móvel da Prefeitura, vivenciando de perto o processo de produção de conteúdos da Secretaria Municipal da Comunicação Social (Secom), como as transmissões ao vivo.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA