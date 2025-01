Personalidades que se destacaram em 2024 recebem o Prêmio Olho Vivo

Mais uma vez Aracaju foi palco do ‘Oscar Sergipano’ com a entrega do Prêmio Olho Vivo aos eleitos ‘Melhores de 2024’. A solenidade festiva ocorreu na noite da quarta-feira, 29 de janeiro no Porto Farol Eventos e reuniu autoridades, comunicadores, artistas e empresários. Os eleitos receberam a honraria das mãos do idealizador Fredson Navarro e comissão organizadora formada por Marcele Machado, Felipe Martins e Vailton Linhares.

“Foi uma noite linda em clima de gratidão e confraternização. Um grande encontro entre diversos profissionais qualificados que se destacam em suas áreas de atuação. Parabenizo todos os vencedores, agradeço aos parceiros e ao público que participou com as indicações que bateram recorde nesta edição”, comemora Fredson Navarro.

Cerca de 50 personalidades receberam o Prêmio Olho Vivo. “Após muitas expectativas, chegou o grande dia, o momento mais aguardado do ano. Nossa missão foi cumprida mais uma vez muita responsabilidade e foi lindo ver todos felizes, celebrando a vida e conquistas”, vibra Marcele Machado.

“O prêmio é muito democrático e isso aumenta a nossa credibilidade. Não basta ser só indicado, tem que ter sido realmente destaque durante o ano com ações que apareceram na imprensa ou reconhecimento pelo público. Também temos o cuidado de eleger apenas uma pessoa por área de atuação, o que traz ainda mais prestígio ao nosso troféu”, explica o coordenador Felipe Martins.

O Prêmio cresce a cada edição e responsabilidade aumenta. “O Prêmio Olho Vivo é sinônimo de credibilidade, prestígio, reconhecimento e celebração com a valorização do trabalho de profissionais que se destacam nas suas áreas de atuação entre políticos, comunicadores, educadores, empreendedores, artistas, produtores culturais, profissionais do universo jurídico, da segurança, esportistas e da saúde”, orgulha-se o organizador Vailton Linhares.

O Prêmio Olho Vivo é uma realização do Cinform Online em parceria com a Navarro Comunicação.

Esta edição do Prêmio Olho Vivo conta com apoio de Alexandre Porto (Porto Farol), Maestria Decor (Wellington e Sérgio), Daniel Sacramento (DS Brindes), Gleide Selma (GS Buffet), DMS som, painel led (Daniel), Espaço Locações (Isabel Seabra), Beto (Banda Estação da Luz), Audry da Pedra Azul, Ritchelle Trajes (Elizangela e Catarine), Luciana Villela (brownies), Cajuzinho Picolé (Luiz), Fabio Brindes, Joana (Sushi Take Aju), Edgar do Pastel, Acrisio Siqueira (Fotógrafo) e Levi Lemos (Videomaker).

Texto e foto Felipe Martins