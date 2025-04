PMA fortalece Rede de Atenção Primária e atua para reduzir filas de atendimento especializado

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), está mobilizada para reorganizar a rede municipal de saúde, ampliando o acesso aos serviços, reduzindo filas de espera e fortalecendo a qualidade da atenção básica e especializada.

Uma das iniciativas foi a convocação de 255 profissionais da saúde aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2023. São enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, profissionais de apoio e outros especialistas que passam a atuar em unidades básicas, centros de especialidades e serviços de atenção específica. A ampliação do quadro funcional tem como objetivo garantir a continuidade do atendimento, desafogar unidades sobrecarregadas e qualificar o cuidado prestado à população.

Dentro da política de fortalecimento setorial, a gestão também reestruturou a assistência farmacêutica do município. Em parceria com o Conselho Regional de Farmácia de Sergipe (CRF/SE), 18 farmacêuticos foram convocados, o que representa um avanço na organização da dispensação de medicamentos e no planejamento logístico da rede. A medida garante mais segurança ao paciente e maior controle da oferta, beneficiando diretamente quem depende da distribuição gratuita de remédios nos postos e unidades.

Outra frente de atuação são as filas de espera por consultas e procedimentos. A realização de mutirões no Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (Cemar) marca uma nova fase de enfrentamento da demanda reprimida. Em março, o mutirão ‘Saúde da Mulher’ atendeu cerca de 200 mulheres com exames de imagem, eletrocardiograma, testagens rápidas e vacinação. Já em abril, a SMS deu início a uma nova etapa, voltada para pequenos procedimentos cirúrgicos, como biópsias e excisões, que estavam represados. As ações seguem protocolos definidos e têm garantido maior fluidez e previsibilidade no atendimento.

De acordo com a secretária municipal da Saúde, Débora Leite, a prioridade da gestão é atender bem e com dignidade a quem utiliza o sistema público. “Estamos avançando com responsabilidade e foco na população. A convocação de profissionais, a reestruturação da assistência farmacêutica e os mutirões são estratégias para ampliar o acesso e resolver gargalos históricos. Nosso compromisso é com o cuidado integral, humano e eficiente”, afirma a gestora.

As medidas integram um conjunto de estratégias adotadas durante esses 100 dias pela Secretaria Municipal da Saúde para reorganizar serviços, ampliar a capacidade de resposta do sistema público a fim de se garantir o acesso da população aos cuidados e ter resolutividade.

Por Ascom/SMS