PM prepara policiamento especial para clássico entre Sergipe e Confiança

A Polícia Militar, por meio do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), preparou um policiamento especial para o jogo entre Sergipe e Confiança, pela sexta rodada do Campeonato Sergipano, no próximo domingo, 9. O clássico é considerado um evento de alta complexidade, por conta das equipes envolvidas e da quantidade de público, e por isso receberá o emprego de centenas de policiais, oriundos de várias unidades da PM.

“É um evento esportivo que a gente considera de maior nível possível. Em razão disso, a Polícia Militar está considerando um policiamento com aproximadamente 350 policiais de várias unidades. Do Policiamento da Capital, como Trânsito, RP, Getam, Batalhão de Turismo; e apoio do policiamento especializado, com Batalhão de Choque, Polícia Ambiental, o Cioe e o Regimento de Cavalaria”, citou o tenente-coronel Thiago Costa, subcomandante do CPMC.

Segundo o planejamento da Polícia Militar, a atuação no clássico não se limitará apenas à Arena Batistão, pois a Corporação também estará em outros pontos da capital e Grande Aracaju, garantindo a segurança do público antes, durante e após o evento esportivo. “O intuito da Polícia Militar é garantir que o torcedor saia da sua casa, chegue [no jogo] da melhor maneira possível e volte para a sua residência também no clima de paz e tranquilidade”, falou o tenente-coronel Thiago Costa.

Trânsito

Ainda visando a tranquilidade do torcedor e o bom emprego do policiamento no jogo do domingo, a Polícia Militar ampliou a área de bloqueios feitos pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) costumeiramente feita no entorno da Arena Batistão.

Assim, a unidade estará na Avenida Anísio Azevedo com Rua Cedro; Avenida Augusto Maynard com Rua Dom José Thomaz; Rua Moacir Rabelo com Rua Laura Fontes; Rua Cedro com Rua Campo do Grito; Rua Campo do Brito com Rua Vila Cristina; Rua Vila Cristina com Doutor José Sotero e Avenida Anísio Azevedo com Avenida Beira Mar.

Parceria

A PM está com tudo planejado para o melhor emprego do policiamento no clássico, mas também conta com a colaboração do torcedor, para que tudo transcorra do melhor modo possível no clássico do futebol.

“Que o torcedor sergipano se vista do melhor espírito possível, que ele saia de casa para torcer por suas equipes e que ele leve o melhor clima de paz e tranquilidade, pois a Polícia Militar é parceira nesse evento. Espero que ao final do jogo, a gente possa comemorar os melhores resultados possíveis”, concluiu o tenente-coronel.

Foto SSP