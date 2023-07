População do Baixo São Francisco é contemplada com cursos profissionalizantes

O Centro Estadual de Educação Profissional Agonalto Pacheco da Silva, instituição de ensino da rede pública estadual, localizada em Neópolis, na região do baixo São Francisco, está ofertando 280 vagas no processo seletivo simplificado para cursos técnicos em Segurança no Trabalho; Alimentos; Administração; Nutrição e Dietética. Esses cursos integram o Programa Educação Profissional e Tecnológica de Sergipe (Protec/SE), publicado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc).

Os cursos têm como público-alvo pessoas que já concluíram o ensino médio e querem se qualificar para o mercado de trabalho com o curso técnico na área desejada. Para o gestor da unidade escolar, Diego Silveira Serra, os cursos proporcionam uma formação rápida, focada na prática, no cotidiano de trabalho e no que o mercado espera do profissional. Portanto, uma rápida entrada no mercado de trabalho.

A nutricionista Anaxágora Conceição Souza, professora dos cursos técnicos em Nutrição e Dietética e de Alimentos, ressalta que as metodologias das aulas são voltadas para que o aluno desenvolva habilidades e competências que o permitam trabalhar em todas as etapas. “Trabalhamos com o preparo dos alimentos, desde a seleção dos ingredientes até a finalização dos pratos; como também calcular e controlar custos das preparações produzidas, supervisionar atividades voltadas à higiene e à segurança dos alimentos, bem como auxiliar o nutricionista na área clínica por meio do uso de ferramenta para avaliação e diagnóstico nutricional, orientações sobre alimentação para pacientes e população sadia, atuar no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), dentre outros”, comenta.

O estudante Guilherme Souza Matias, do curso técnico em Administração, já trabalha na área de administração, porém não tinha o conhecimento técnico em alguns quesitos, e o curso pôde proporcionar essa melhor qualificação. Avalia, ainda, que o curso ajuda a direcionar para algumas tarefas e diz que o aprendizado nunca é demais.

Ele também lembra que antes de iniciar o curso a escolha para estudar no ´Agonalto Pacheco´ foi a referência e a boa avaliação dos cursos ofertados pela instituição de ensino. “Eu me interessei em fazer esse curso porque eu sempre ouvia falar bem do Agonalto e dos cursos ofertados lá e me senti atraído para estar fazendo um e ver como seria a minha reação e qual seria a experiência”, conta.

De acordo com a estudante do curso técnico em Alimentos Debora Milene de Almeida Santos, o curso é uma verdadeira oportunidade para quem quer uma boa fase na vida acadêmica e profissional. Ela cita ainda que as aulas são muito dinâmicas e trazem um ambiente favorável aos estudos. “Durante os módulos tivemos provas, seminários, projetos juninos e até amostra técnica que, inclusive, foi um show de apresentação”, relata.

Inscrição

O período de inscrição para os cursos técnicos segue até o dia 21 de julho. A divulgação do resultado será feita no dia 31 de julho. Para concorrer a uma das vagas o candidato deve ter idade mínima de 16 anos, ter concluído o ensino médio, ter disponibilidade de frequentar as aulas presenciais no turno selecionado e nos sábados letivos de reposição ou complementação de carga horária, apresentar histórico escolar de conclusão do ensino médio ou equivalente.

O calendário de inscrição para o processo seletivo ocorrerá em três fases: o preenchimento da ficha no Portal da Matrícula Online

https://matriculaonline.seduc.se.gov.br/

(cadastro); a efetivação da matrícula, que acontecerá no dia 1° de agosto, com a entrega do comprovante de inscrição on-line, em envelope, na instituição educacional que ofertará o curso escolhido, juntamente com documentos comprobatórios necessários para composição da lista de classificação; e a terceira fase, a efetivação da matrícula com a entrega da comprovação de conclusão do ensino médio e histórico escolar.

Esses cursos do Centro Estadual de Educação Profissional Agonalto Pacheco da Silva fazem parte de um edital que disponibiliza a oferta de 1.850 vagas em 30 cursos profissionalizantes, distribuídos em 13 municípios sergipanos.

Veja a lista completa de todos os cursos a serem ofertados:

Técnico em Agente Comunitário de Saúde; Técnico em Redes de Computadores; Técnico em Nutrição e Dietética;Técnico em Secretaria Escolar, Técnico em Cuidados de Idosos (Aracaju);

Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Multimídia (Boquim);

Técnico em Modelagem do Vestuário (Itabaianinha);

Técnico em Informática (Umbaúba);

Técnico em Redes de Computadores, Técnico em Comércio, Técnico em Segurança do Trabalho (Simão Dias);

Técnico em Refrigeração e Climatização (Tobias Barreto);

Técnico em Redes de Computadores (Poço Verde);

Técnico em Edificações, Técnico em Eletromecânica, Técnico em Petróleo de Gás, Técnico em Segurança do Trabalho (Carmópolis);

Técnico em Administração; Técnico em Nutrição e Dietética, Técnico em Alimentos, Técnico em Segurança do Trabalho (Neópolis);

Técnico em Administração, Técnico em Redes de Computadores (Propriá);

Técnico em Agroecologia (Japoatã);

Técnico em Sistemas de Energias Renováveis (Nossa Senhora do Socorro);

Técnico em Agropecuária, Técnico em Agroecologia, Técnico em Nutrição e Dietética (Poço Redondo).

Veja o edital completo com quantidade de vagas, escolas e calendário de inscrição no link

Assessoria de Comunicação da SEDUC