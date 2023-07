População elogia serviços da Saúde nos trinta dias de forró do Arraiá do Povo

Foram 30 dias de muita alegria, forró e comidas típicas no Arraiá do Povo, e a Secretaria de Estado da Saúde (SES) marcou presença com o reforço das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe). Também estiveram presentes a fiscalização da Vigilância Sanitária e as ações de prevenção contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Para o secretário da Saúde, Walter Pinheiro, os serviços disponíveis possibilitaram uma maior assistência aos forrozeiros. “A Saúde esteve presente dando todo o suporte necessário ao Arraiá do Povo durante os dias de festa, levando muito mais segurança aos forrozeiros, com o Posto Médico Avançado no evento. O Programa IST/Aids também marcou presença, com orientações ao público, além da distribuição de preservativos e testes rápidos. No que se refere à alimentação segura, tivemos a atuação da Vigilância Sanitária, que, em todas as intercorrências, atuou com agilidade e precisão, cuidando das pessoas e contribuindo com esses dias de muita festa”, destacou o secretário.

Atendimento qualificado

Durante os dias de evento, o Posto Médico Avançado do Samu 192 Sergipe foi porta aberta e teve um total de 497 atendimentos clínicos e traumáticos desde o início da festa, com a prevalência de atendimento ao público feminino entre 20 a 39 anos. A equipe montou uma estrutura preventiva com leito de estabilização e nove leitos de observação para um atendimento seguro e eficaz. Houve, ainda, o reforço de 15 profissionais por noite, sendo dois médicos, dois enfermeiros, cinco técnicos de enfermagem, dois condutores, dois estagiários de medicina e enfermagem, um administrativo e um gestor.

A enfermeira Ingrid Melo, que trabalhou no Posto Médico Avançado, fez um balanço dos atendimentos no Arraiá do Povo. “Tivemos uma maior incidência de ocorrências clínicas do que de traumáticas, mas todas foram controladas junto à equipe preparada e reforçada durante o evento”, salientou.

Para a promotora de vendas Ana Luzia Alves, a presença do Samu 192 foi muito importante. “Nas três noites que vim, curti. Achei a festa muito organizada, com uma estrutura preparada para dar apoio em casos de urgência e emergência, garantindo a segurança e a saúde de todos nós”, ressaltou.

Estande da prevenção

Turistas e sergipanos também tiveram a oportunidade de realizar testes rápidos para a detecção de HIV, Sífilis e Hepatites Virais. Foram 280 pessoas atendidas, acompanhadas do resultado e aconselhamento, com o objetivo de avaliar as situações de riscos pessoais para as infecções sexualmente transmissíveis e a promoção de comportamentos preventivos.

A referência técnica do Programa IST/Aids, Almir Santana, reforçou que o Arraiá do Povo foi uma oportunidade de levar ações de prevenção aos forrozeiros. “Intensificamos a importância do preservativo nas relações sexuais, principalmente a feminina, que possui uma adesão baixa. Também fizemos a oferta dos testes rápidos na unidade móvel ‘Fique Sabendo’, onde as pessoas tiveram a chance de detectar e ver a condição de saúde delas. Também tivemos plaquinhas de conscientização para popularizar o preservativo, em que as pessoas registravam o momento de forma mais criativa e descontraída ”, relatou.

O médico ainda destacou um caso de necessidade de Profilaxia Pós Exposição (PEP). “A pessoa chegou aqui bastante nervosa, relatando que havia mantido relação sexual há dois dias, na qual a camisinha estourou. Logo em seguida, nós a encaminhamos para uma das unidades de urgência”, contou.

Fiscalização de alimentos

Vistorias com dicas de armazenamento e comercialização dos alimentos para os estabelecimentos foram realizadas pela Vigilância Sanitária no evento. O objetivo do trabalho de prevenção foi orientar medidas importantes para um melhor funcionamento dos serviços.

Entre os itens fiscalizados pela equipe, estão a adequação da estrutura física, a higienização das mãos nas áreas de manipulação de alimentos, o fluxo de drenagem da água e o prazo de validade das comidas, entre outros.

O gerente de alimentos Diego Rossini enfatizou a atuação da Vigilância Sanitária no Arraiá do Povo. “Entre as irregularidades que observamos estavam o manuseio errado do gelo e alguns alimentos com validade expirada, mas orientamos os comerciantes para que esses problemas fossem corrigidos para um melhor funcionamento dos serviços. Todos os dias fomos em cada ambulante e restaurante para analisar se as boas práticas e as normas estavam sendo seguidas pela legislação”, explicou.

Para o forrozeiro César Luís, a presença da Saúde no Arraiá do Povo trouxe segurança para todos. “Nosso bem mais precioso é a nossa saúde, e ver os profissionais atuando em prol da gente é muito gratificante. Fiquei me sentindo muito seguro em saber que tínhamos uma equipe fiscalizando alimentos, orientando sobre a prevenção de ISTs e uma estrutura pronta para casos de urgência na festa. A Saúde está de parabéns pelo atendimento de qualidade”, frisou.

