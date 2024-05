Por que a termografia médica está revolucionando a saúde? Ortopedista sergipano explica

A tecnologia tem avançado na ortopedia sergipana, um dos destaques do momento é a termografia médica, que utiliza a detecção de calor para criar imagens que revelam padrões térmicos no corpo, fornecendo insights valiosos para diagnósticos e tratamentos mais precisos. Em entrevista, o ortopedista Dr. Washington Batista esclareceu sobre os benefícios da abordagem inovadora.

“A termografia é uma captação de radiação emitida pelo maior órgão do corpo humano, a pele. Diferentes ondas térmicas em um ambiente controlado, conseguem mostrar a presença de lesões imperceptíveis a olho nu”, explica Dr. Washington.

Um dos principais benefícios é a antecipação das queixas, servindo como um exame preventivo e diagnóstico. “A termografia também consegue captar lesões mamárias, encaminhando-se para um diagnóstico cada vez mais precoce. As palavras de ordem seriam prevenção e diagnóstico”, detalha o médico.

O exame pode auxiliar no diagnóstico e tratamento de diversas doenças. “Hérnia de disco, inflamação dentária, pontos de tensão muscular, causas circulatórias, artrites, lesões da tireoide, uma síndrome que ninguém consegue evidenciar por exames tradicionais como ultrassonografia ou ressonância magnética, conseguimos evidenciar a Síndrome Fibromiálgica (Fibromialgia), com o ‘sinal do manto’, além lesões mamárias, bucais, lesões compatíveis com hérnias de disco, entre outros. E para aqueles que não conseguem fazer outros exames, este se torna primordial, pois não se realiza somente em uma parte do corpo, mas em toda a superfície corporal”, destaca.

O exame pode ser solicitado por qualquer especialidade médica ou odontológica. “Nutricionistas e fisioterapeutas também conseguem ter benefícios com o nosso diagnóstico, pois captamos lesões corporais (no caso da fisioterapia) e aumento do metabolismo (no caso da nutricionista) e tensão muscular (no caso da psicologia). Melhor descobrir qualquer desconforto corporal ou metabólico no início para que possamos obter sucesso no tratamento desde o princípio”, finaliza.

Os interessados neste tipo de exame podem adquirir mais informações através do Instagram @drwashingtonbatista ou pelo canal direto: (79) 98160-6868.

Fonte e foto: Rodrigo Alves, Jornalista, Assessor de Imprensa.