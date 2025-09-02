Posto de coleta do Hemose no Shopping RioMar é prorrogado até 12 de setembro

A população de Aracaju terá mais tempo para contribuir com o salvamento de vidas. O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), unidade gerida pela Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), prorrogou o funcionamento do posto de coleta de sangue no shopping RioMar até o dia 12 de setembro. A iniciativa, que seria encerrada em agosto, seguirá com atendimento de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h, no segundo piso do shopping.

Até o momento, o posto já contabilizou cerca de 200 doações aptas e 54 cadastros de medula óssea. A prorrogação atende à boa receptividade do público e à necessidade de reforçar os estoques de sangue. A iniciativa tem como objetivo ampliar os postos de coleta e tornar a doação mais acessível à população, especialmente para aqueles que têm dificuldade de se deslocar até a sede do Hemose, localizada no bairro Capucho.

De acordo com a superintendente do Hemose, Fernanda Kelly Fraga, a decisão de estender o posto temporário se baseia no impacto positivo para o abastecimento da hemorrede estadual. “A presença no shopping tem se mostrado eficaz para atrair novos doadores e facilitar o retorno dos regulares. O ambiente acessível e de grande circulação permite que mais pessoas participem desse gesto de solidariedade”, ressaltou a superintendente.

O atendimento é voltado para todos os públicos aptos à doação, com a possibilidade de comparecer de forma espontânea ou mediante agendamento pelo site ou telefone da instituição. A expectativa é que, com a prorrogação, o número de doações continue crescendo e ajudando a salvar ainda mais vidas em todo o estado.

Critérios para doação

Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, sem sintomas de gripe ou resfriado, ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. No dia da doação, o voluntário deve comparecer ao local alimentado e com um documento oficial com foto. Informações adicionais e agendamentos podem ser feitos pelos telefones (79) 3225-8019 ou (79) 3225-8039. No local, também é possível se cadastrar como doador de medula óssea no Redome (Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea). Para esse cadastro, é preciso ter entre 18 e 35 anos e estar em bom estado de saúde.

Foto: Ascom FSPH