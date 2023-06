PPED e PPGD da Unit realizam palestras sobre feminismo na América Latina

Ao final do evento, os estudantes dos Programas de Mestrado e Doutorado da Universidade Tiradentes (Unit) terão a oportunidade de apresentar suas teses sobre os direitos humanos

O Programa de Pós-Graduação em Educação (PPED) em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade Tiradentes (PPGD Unit) promove o Encontro de Pesquisa sobre Educação, Gênero e Direitos Humanos. O objetivo do evento é promover um estudo de gênero e internacionalização focando no feminicídio. Para isso, o Programa de Mobilidade Acadêmica convidou as professoras do Departamento de Gênero, Raça e Identidade da Universidade de Nevada, em Reno, a PhD. Lydia Huerta Moreno e a professora doutora Ruth Meadows, para ministrar as aulas.

As aulas fazem parte das atividades propostas pela disciplina Tópicos Especiais em Direitos Humanos, ofertada pelo PPGD e a disciplina Educação em Direitos Humanos, do PPED, incentivando a parceria de cooperação internacional, discussão de gênero por meio da participação das mulheres na música afro caribenha e do feminicídio nas américas.

O professor do PPED, doutor Gregory da Silva Balthazar, explica que o objetivo do evento é promover um estudo de gênero e internacionalização focando no feminicídio. a atividade é parceria do PPED com PPGD, faz parte de uma disciplina concentrada que está recebendo professores visitantes do exterior, incentivando a parceria de cooperação internacional, discussão de gênero por meio da participação das mulheres na música afro caribenha e na questão do feminicídio nas américas. durante toda a semana terá atividade, mas como aula dos PPGs envolvidos”, destaca.

De acordo com a coordenadora do PPGD, professora doutora Grasielle Vieira, realizar iniciativas de integração entre os cursos enriquece ainda mais as pesquisas dos estudantes. “O PPGD e o PPED tem várias temáticas que se interligam. No ano passado, eu e o professor Gregory pensamos nessa parceria para proporcionar aos alunos essa vivência multidisciplinar para os estudantes, trazendo professoras de fora do Brasil, pesquisadoras que estão diretamente ligadas ao estudo do feminicídio na América Latina só irá acrescentar no desenvolvido das pesquisas que eles estão realizando”, afirma.

Para a doutoranda em Direitos Humanos, Fernanda Mattos, colaborar com a organização do evento é uma oportunidade única de aprender como funciona a produção de eventos acadêmicos nas Instituições de Ensino Superior. “São um conjunto de atuações interdisciplinares entre os dois programas e a Internacionalização para promover aulas e workshops. Nesta edição, as duas professoras convidadas vieram da Universidade de Nevada trazer suas contribuições sobre teoria anticolonial e questões de gênero. Fazer parte da organização desse evento é muito importante. Nós tivemos a oportunidade de colaborar com o planejamento, e a medida que vamos concluindo cada etapa, também aprendemos como funcionam os procedimentos para desenvolver atividades acadêmicas dentro dos programas. A troca e os debates acabam sendo mais produtivos”, declara.

A doutora Lydia Huerta Moreno, iniciou sua palestra relatando um comovente caso de feminicídio que aconteceu na Cidade de Juarez, no México. Ela conta que o caso da grafiteira Isabel Cabanillas a influenciou a pesquisar sobre o feminicídio e direitos das mulheres na América Latina.

“Esse caso me abriu os olhos de como as mulheres mortas têm levado os vivos a lutarem por legislações em prol de políticas contra o feminicídio. Desde 2020, estou pesquisando sobre os índices de violência contra as mulheres, quais os grupos são mais afetados. Quando comecei a minha pesquisa fiquei assustada com o número de pesquisas que foram abandonadas porque os pesquisadores ou eram ameaçadas ou mortas. Desde o início tive grande dificuldade em recolher esses dados. Tudo isso estava me cansando, mas a importância do tema me fez voltar e concluir o trabalho. Foi uma forma de manter viva a história de luta dessas mulheres”, afirma.

A aula está disponível no canal do Youtube da Unit. A programação encerra no sábado, 10, com um Workshop professora doutora Lydia Huerta Moreno com o tema: “Teoria anti-colonial: leituras de gênero e sexualidade”.

Asscom Unit