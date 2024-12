Pré-Conferência do Sindipema debaterá os desafios e acertos do magistério

Evento terá como palestrantes o renomado sociólogo e escritor Jessé Souza e Erika Suruagy, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e diretora de Formação Política da Aduferpe

Debater os desafios e acertos do magistério frente à força destrutiva do neoliberalismo e preparar a categoria para as lutas em defesa da educação pública emancipadora e dos direitos dos educadores e educadoras. Essa é a proposta que o Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju (Sindipema) lança ao promover, nesta sexta-feira (6) e sábado (7), na sede do sindicato, a Pré-Conferência do Magistério Público Municipal da capital.

O evento terá como palestrantes o renomado sociólogo e escritor Jessé Souza, autor de mais de 30 livros e um dos intelectuais da esquerda mais notáveis em atividade no país, e Erika Suruagy, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e diretora de Formação Política da Aduferpe, a associação dos docentes daquela universidade.

“Estamos trazendo dois palestrantes de peso para nos ajudar na compreensão da conjuntura atual frente às investidas cada vez mais fortes dos neoliberais e das suas políticas contra a educação pública e contra os nossos direitos. Sem dúvida, Jessé Souza e a professora Erika Suaruagy nos ajudarão muito nas reflexões e na construção de propostas de enfrentamento a esse projeto em andamento de destruição da escola pública, de criminalização dos que lutam pela educação pública e de rebaixamento dos direitos dos educadores da rede pública”, destaca o professor Obanshe Severo, presidente do Sindipema.

Confira a programação:

Sexta-feira (06/12)

17h – Café Cultural e Credenciamento

18h30 – Lançamento do Monitoramento do Plano Municipal de Educação de Aracaju

19h – Mesa de abertura: Análise de conjuntura

Palestrantes: Jessé Souza e Erika Suruagy

Mediador: Obanshe Severo

20h – Debate

Sábado (07/12)

7h30 – Café de boas-vindas

8h30 – MESA: A luta de classe na construção da sociedade brasileira

Palestrante: Jessé Souza e Mediadora: Sandra Beiju

10h – Debate

10h30 – Lanche

11h – MESA: Os Desafios do Magistério para uma Educação Popular e Emancipadora

Palestrante: Erika Suruagy

Mediador: Claudio de Brito

12h – Debate

13h – Almoço Cultural e encerramento

Texto e foto: George W. O. Silva