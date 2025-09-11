Pré-estreia nacional e clássico do cinema são destaques no Cine Walmir Almeida

O Cinema Walmir Almeida, localizado no Centro Cultural de Aracaju e vinculado à Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), recebe entre os dias 11 e 15 de setembro uma programação especial que inclui a pré-estreia nacional do filme “Sonhar com Leões”.

Dirigido por Paolo Marinou-Blanco e estrelado por Denise Fraga, João Nunes Monteiro e Joana Ribeiro, o longa é uma comédia sarcástica que aborda de forma sensível e crítica o delicado tema da eutanásia. A programação conta ainda com a exibição do clássico francês “Jeanne Dielman”, dirigido por Chantal Akerman.

O Cinema Walmir Almeida funciona de segunda a quinta-feira. Os ingressos estão disponíveis diretamente na bilheteria, e a programação completa é divulgada semanalmente nos canais oficiais da Funcaju, da Prefeitura de Aracaju e do próprio cinema.

Sinopses dos Destaques:

Jeanne Dielman

Três dias na vida de Jeanne Dielman (Delphine Seyrig), uma mulher ainda jovem, porém viúva, que mora com o filho adolescente. A rotina enfadonha e a clareza de pequenos gestos e detalhes dessa mulher que cuida da casa enquanto o filho está na escola e se prostitui ocasionalmente. A junção do sufocamento pela rotina com o fato dela atender aos clientes em casa conduzem Jeanne a um trágico final.

Sonhar com Leões

Gilda é uma imigrante brasileira vivendo em Lisboa, Portugal. Sua vida está chegando ao fim devido ao diagnóstico de câncer que deu a ela apenas mais um ano de vida. Conformada com seu destino, Gilda agora cultiva o desejo de morrer com dignidade e sem dor, sendo ela mesma ainda. Assim, ela se insere numa corporação clandestina chamada “Joy Transition International” que organiza palestras e aulas sobre eutanásia para pessoas em estado terminal, em países onde o suícidio assistido é ilegal. É assim que Gilda acaba conhecendo o gentil e introvertido Amadeu, funcionário de uma agência funerária. Diante de um assunto sensível, Sonhar com Leões é uma tragicomédia que, mesmo diante de um assunto complexo, fala da morte com humor e sensibilidade.

Dormir de Olhos Abertos

Em Dormir de Olhos Abertos, acompanhamos as histórias de três imigrantes chineses em Recife, no Pernambuco. A cidade costeira recebe Kai, Fu Ang e Xiaoxin, cada um buscando seu próprio destino e que, por uma série de enganos, se encontram e desencontram. Conforme seus caminhos se cruzam por acaso, forma-se uma rede de encontros e desencontros marcada por deslocamentos, solidão e busca por pertencimento. O filme explora os afetos e desc onexões desses personagens, revelando as nuances das experiências migratórias em meio ao cotidiano de uma cidade brasileira.

Programação Completa (11/09-15/09)

Quinta-feira (11/09):

14h15 – O Último Azul

16h10 – Dormir de Olhos Abertos

18h10 – 3 Obás de Xangô

Sexta-feira (12/09):

14h15 – 3 Obás de Xangô

16h10 – O último azul

18h20 – Picasso – um rebelde em paris

Sábado (13/09):

12h – O Retorno

14h15 – Dormir de Olhos Aberto

16h30 – Jeanne Dielman

Domingo (14/09):

14h30 – Picasso – Um Rebelde em Paris

16h20 – Sonhar com Leões (Pré-estreia)

18h10 – 3 Obás de Xangô

Segunda-feira (15/09):

14h15 – O Retorno

16h30 – O Último Azul

18h15 – A Praia do Fim do Mundo

Ascom AAN