Pré-Universitário inicia aulões por áreas com foco na preparação para o Enem 2025

O primeiro aulão com foco em áreas do Programa Pré-Universitário (Pré-Uni) aconteceu no último sábado, 12, no Centro Universitário Pio Décimo, em Aracaju. A iniciativa reuniu estudantes de cerca de cinco polos do programa, que participaram de uma aula voltada para os conteúdos da área de Linguagens, Língua Estrangeira, Arte e Educação Física.

Durante o aulão, os professores trabalharam questões que já caíram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), possibilitando que os alunos revisassem conteúdos previamente estudados, colocando em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do programa.

No mesmo dia, no Colégio Estadual Monsenhor Carlos Camélio Costa, também em Aracaju, foi realizada uma oficina de redação voltada para cerca de 50 estudantes. A proposta incluiu correções individualizadas e feedbacks imediatos da equipe de redação, proporcionando uma experiência de aprendizagem mais direcionada.

Para a coordenadora do Pré-Uni, Giselle Pádua, os aulões por área são uma estratégia importante para que os estudantes reconheçam suas dificuldades e foquem nos pontos que precisam ser desenvolvidos. “É nesse momento que eles perceberão em quais áreas e conteúdos têm mais dificuldade, a fim de que possam trabalhar neles. Para o ano de 2025, percebemos a necessidade de focar nas áreas específicas, por isso surgiram os aulões de foco na área, para darmos mais importância a cada componente e assim os estudantes assimilem melhor os conteúdos e tenham um bom desempenho de preparação até a prova”, disse.

A estudante Damares Pereira, do Centro Estadual de Educação Profissional Ulysses Guimarães, ressaltou a importância das revisões. “Essas aulas são muito enriquecedoras e esclarecem vários pontos e dúvidas. Vale muito a pena estar presente nessas revisões que acontecem aos sábados”, afirmou.

As próximas atividades do Pré-Uni incluem novas oficinas de redação, aulões de atualidades, encontros por áreas do conhecimento e simulados online em junho. O simulado do Enem está previsto para acontecer em agosto, enquanto os aulões seguem até outubro.

Fotos: Seed