Prefeita Emília Corrêa recebe moradores do Residencial Carlos Pinna e atende demandas

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, recebeu nesta segunda-feira, 31, seis representantes do Conjunto Habitacional Conselheiro Carlos Pinna de Asis, localizado no Bairro Lamarão. Durante a reunião, as moradoras apresentaram as principais demandas da comunidade, incluindo a construção de uma unidade de saúde e de uma creche. Também foram solicitadas a sinalização de trânsito do conjunto e a ampliação do atendimento no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que atende à população do Lamarão.

Para garantir um diálogo técnico e efetivo, a prefeita convocou grande parte do secretariado municipal para participar do encontro. Viviane Cristina, moradora do conjunto, representou o grupo e destacou a necessidade de melhorias na área, abordando questões como saúde, infraestrutura e educação. Segundo ela, o conjunto foi entregue pela gestão anterior sem infraestrutura adequada. Apesar disso, Viviane demonstrou compreensão quanto ao desafio da atual administração em corrigir os déficits deixados.

A prefeita manifestou solidariedade ao grupo e garantiu que as reivindicações são legítimas e serão atendidas. “Quero que vocês saibam que nossa gestão está e sempre estará aberta à população. Nosso compromisso é com o bem-estar do povo, mantendo um contato direto e humano. Por isso, meu secretariado está aqui, para ouvi-las e agir de maneira ágil e adequada para cada situação”, afirmou Emília.

Uma das demandas apresentadas foi atendida de imediato: a troca do micro-ônibus escolar por um veículo convencional. A medida é uma iniciativa da gestão da Nova Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Educação, que criou um novo itinerário para atender 25 alunos transportados para três escolas da região. “Como essas moradoras sinalizaram uma demanda maior de alunos, vamos substituir o veículo por um maior. Na próxima quarta-feira, 2, o ônibus já estará operando”, anunciou a secretária municipal de Educação, Edna Amorim.

Sobre a construção da unidade de saúde e da creche, o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, Thiago Silva, informou que a gestão solicitou ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), responsável pelo financiamento do residencial, a permissão para converter uma área originalmente destinada a uma praça de lazer na construção desses equipamentos públicos. “O BID aprovou nosso pedido e agora entraremos na etapa de planejamento para, em seguida, iniciar as obras”, explicou Thiago.

A notícia foi recebida com entusiasmo pelas representantes do residencial. “É o que todos os moradores desejam. Não precisamos de mais praças, pois já existem muitas na região. Para ter acesso ao posto de saúde mais próximo, precisamos percorrer 10 quilômetros, o que é extremamente cansativo, principalmente para os pais que levam suas crianças”, relatou Viviane.

Thiago Silva destacou ainda que a gestão atual incluiu no plano estratégico do residencial um projeto de arborização. “Foram poucas as possibilidades de reconfiguração do projeto, mas ajustamos o que foi possível junto ao BID. O plano anterior não previa o plantio de nenhuma árvore. Por isso, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente já iniciou essa intervenção, com o plantio de cerca de 50 mudas no Conjunto Habitacional Conselheiro Carlos Pinna de Assis, no Bairro Lamarão e, em breve, os moradores terão um ambiente mais agradável”, afirmou.

Outras reivindicações, como a sinalização viária do residencial e a ampliação do número de senhas do CRAS, também foram encaminhadas aos respectivos secretários. Ao encerrar a reunião, a prefeita reforçou o compromisso da gestão com a participação popular. “Nosso tom será sempre esse: ouvir, dialogar e agir. Quero que a população saiba que estamos trabalhando para atender suas necessidades. Algumas demandas podem ser resolvidas rapidamente, enquanto outras exigirão mais tempo, mas todas serão acompanhadas. Hoje reunimos os secretários das áreas envolvidas para ouvirmos juntos e já iniciamos os encaminhamentos necessários”, destacou Emília.

Para Viviane, a reunião foi satisfatória. “Fomos bem atendidas e recebidas. Todas as nossas demandas foram apresentadas e obtivemos um compromisso de solução. Estamos saindo daqui com a certeza de que nossos problemas serão resolvidos. Agradeço à prefeita por nos receber e a todos os secretários aqui presentes”, concluiu.

Participaram da reunião os secretários Fábio Uchôa (Articulação Política), Débora Leite (Saúde), Edna Amorim (Educação), Simone Valadares (Família e da Assistência Social), Thyago Silva (Planejamento, Orçamento e Gestão), Aquiles Silveira (Juventude e do Esporte), o superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), Nelson Felipe, e os presidentes da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Hugo Esoj, e da Empresa Municipal de Obras e Infraestrutura (Emurb), Sérgio Guimarães.

Foto: Ronald Almeida/Secom