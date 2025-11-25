Prefeitura de Aracaju abre período de matrículas em todas as escolas da rede municipal

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), divulga o calendário oficial de matrícula da rede municipal para o ano letivo de 2026. Com o intuito de promover mais praticidade, agilidade e transparência, agora, a maior parte do processo, deve ser feita pelo Portal da Educação, tanto para transferência interna como para o ingresso de novos alunos. Atualmente já está disponível o cadastro da pré-matrícula no sistema online, etapa essencial para a atualização de documentos e na criação de e-mails, medidas que garantirão mais facilidade quando chegar o momento de realizar as matrículas.

Os técnicos do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) da Semed estão realizando um trabalho de auxílio a familiares de alunos nas escolas. O objetivo é tirar todas as dúvidas e garantir o uso eficiente da nova tecnologia. Após a fase de cadastro da pré-matrícula, equipes da Semed manterão o atendimento online e presencial no período de matrículas.

A secretária da Educação, Edna Amorim, salienta que as diversas estratégias montadas para as matrículas do próximo ano objetivam modernizar a experiência. “Da criação do Portal da Educação à mobilização de equipes para atendimento ao público, de forma online ou presencial, a secretaria objetiva, acima de tudo, que todos os alunos e famílias sejam contemplados de forma satisfatória. Estamos viabilizando meios para tornar o processo cada vez mais prático e de fácil acesso”, destacou.

O coordenador do DTI, Caio Dávinis, falou sobre a disponibilidade de toda a equipe para prestar assistência durante o processo. “Em todas as etapas, estaremos presentes nas unidades para atendimento aos pais e responsáveis. Além disso, a partir desta semana, vamos promover oficinas voltadas a servidores das escolas para prepará-los para atender o público. Importante citar que os profissionais do DTI podem ser contatados via WhatsApp, pelo número 79 9 8157-8429, para dar toda a assistência a quem optar por fazer o processo de casa”, afirmou.

Confira abaixo o calendário completo:

Renovação de matrícula

Até o dia 19 de dezembro de 2025: nos casos de renovações de matrículas, familiares de estudantes devem comparecer às secretarias das escolas municipais. O período de renovação encontra-se aberto até o dia 19 de dezembro. Essa fase é destinada a quem estudou na rede de Aracaju em 2025 e deseja permanecer na mesma unidade de ensino.

Transferência Interna

Dias 5 e 6 de janeiro de 2026: a matrícula no Portal da Educação será destinada a estudantes público-alvo da Educação Especial ou em situação de vulnerabilidade social que desejam se transferir de uma unidade para outra, ambas da rede municipal de Aracaju. Até o dia 7 de janeiro: prazo para entrega da documentação na escola.

Dias 8 e 9 de janeiro de 2026: etapa dedicada à matrícula no Portal para demais alunos que desejam a transferência de uma escola para outra da rede. Até o dia 12 de janeiro: prazo para entrega da documentação na escola destino.

Alunos novos

Dias 14 e 15 de janeiro de 2026: período reservado para estudantes público-alvo da Educação Especial ou em situação de vulnerabilidade social.

Até o dia 16 de janeiro: prazo para entrega dos documentos na escola.

Dias 19 e 20 de janeiro de 2026: matrícula dos demais alunos que vieram de outras redes e desejam estudar em alguma escola da rede de Aracaju.

Até o dia 22 de janeiro: prazo final para entrega dos documentos nas escolas.

Vagas remanescentes

A partir do dia 26 de janeiro de 2026. A documentação deve ser entregue na escola em até dois dias úteis após a requisição da vaga.

Foto: Mylena Santos