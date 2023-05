Prefeitura de Aracaju atende preventivamente famílias impactadas pelas chuvas

Na manhã desta terça-feira, 23, a Prefeitura de Aracaju, por meio das equipes da Defesa Civil, órgão que integra a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), em conjunto com a Secretaria Municipal da Assistência Social e agentes da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), iniciaram a retirada das famílias residentes da região do Largo da Aparecida, no bairro Jabotiana, como medida de prevenção diante do risco de transbordamento do rio nas próximas 24h. Nas primeiras horas do dia de hoje, um alerta foi enviado para a comunidade da região.

Desde a última quinta-feira, 18, as equipes passaram a reforçar o monitoramento em toda a cidade, com a intensificação das chuvas que têm caído na capital e em outras regiões do estado.

“Verificamos que o acumulado, já perto de 280 milímetros, faz com que os rios que cortam a nossa cidade aumentem seus níveis, principalmente no Rio Poxim que aumenta seu nível não só pela chuva que cai em Aracaju, mas pela que cai, também, em outros municípios cortados por ele, como São Cristóvão, Areia Branca, Itaporanga D’Ajuda. Temos uma previsão, para as próximas 12 horas, de transbordamento do rio na área do Largo da Aparecida. Portanto, já começamos a retirar as pessoas que poderão ser afetadas, principalmente aquelas com dificuldade de locomoção, como idosos, gestantes, pessoas com deficiência, e retirando, também, os móveis dessas pessoas, com o auxílio de caminhão baú”, destaca o secretário municipal da Defesa Social e Cidadania, Silvio Prado.

Todo o Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura foi acionado para controlar os impactos das chuvas e prestar o devido apoio às pessoas afetadas.

“Com a indicação da Defesa Civil, a respeito do risco iminente no Largo da Aparecida, iniciamos o nosso plano de contingência, inclusive, dentro desse plano já temos o monitoramento das famílias que estão nessa área. Agora, colocamos em prática a retirada preventiva dessas famílias para que elas não tenham transtornos em perder móveis e não fiquem em ambiente insalubre. Já estamos com as equipes nas casas, fazendo a sensibilização, até porque, mesmo com a enchente, encontramos resistência em sair, por parte de algumas pessoas. Entendemos que existe todo o medo de perder seus pertences e deixar sua casa, mas fazemos essa sensibilização. Os Cras já estão preparados para recebê-los, assim como os outros pontos de acolhimento”, detalha a secretária municipal da Assistência Social, Simone Santana.

Monitoramento

Ao longo dos dias, em Aracaju, os volumes registrados têm superado as previsões meteorológicas. A Defesa Civil de Aracaju registrou que as precipitações somam o volume acumulado de 148,2 milímetros (mm) desde a emissão do alerta de chuvas intensas, encaminhado no domingo (21). Nesta terça-feira, 23, nas seis primeiras horas da manhã, foram 85mm e, desde o dia 18, quando foi emitido o primeiro alerta, os pluviômetros já computaram 283 mm.

As equipes da Prefeitura estão em diversos pontos da cidade para tomar as devidas medidas de contenção. Além da região do Jabotiana, agentes da Defesa Civil, Emurb e Emsurb, já estiveram em locais como Robalo, Aruana, loteamento Copacabana, Atalaia, São Conrado, Jardins, Jardim Centenário, Salgado Filho, Santa Maria com limpeza de bocas de lobo e de toda a rede de drenagem.

Além disso, as equipes estão monitorando canais como do Riacho do Cabral, da avenida Airton Teles, do Santa Maria, do Lourival Batista, da Salatiel Santana, entre outros pontos.

Equipes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) também estão distribuídas pela cidade e, até agora, não foram registradas vias interditadas em decorrência da chuva.

No momento, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Madre Tereza, no Largo da Aparecida, e o Centro de Especialidade Odontológicas, localizado no Augusto Franco, estão com as atividades suspensas.

