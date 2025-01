Prefeitura de Aracaju consegue reduzir em 88% fila no cadastro reserva nas escolas

A prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria de Educação de Aracaju conseguiu reduzir em mais de 88% o número de alunos no cadastro reserva que constava na Central desde o início de dezembro de 2024. Essa lista inclui nomes de estudantes que, por motivos diversos — como perda de prazo, falta de entrega de documentação, entre outros — ainda não haviam conseguido efetivar a matrícula na rede municipal. Dos 3.264 alunos, 2.874 já conseguiram garantir suas vagas e começarão a estudar no próximo dia 3 de fevereiro.

A equipe da Semed, por meio da Central de Matrículas, coordena, organiza e disponibiliza todas as vagas da rede, com o objetivo de não deixar nenhum estudante de fora. É através da Central que mães e responsáveis acionam o sistema de matrícula, e todo o processo é acompanhado pela equipe até que a matrícula seja efetivada. Mesmo os alunos que permanecem no Cadastro Reserva continuam sendo atendidos e acompanhados pelos técnicos.

A coordenadora da Central de Matrículas da Semed, Roberta Cerqueira, alerta os pais sobre a importância de esclarecer todas as dúvidas em relação à vaga pretendida. “Nós da Central estamos à disposição de todos, seja por telefone ou presencialmente, para ajudar em todo o processo. Estamos aqui para melhor atendê-los”, garantiu.

A secretária da Educação, Edna Amorim, afirmou que está satisfeita com a redução, mas ainda não considera a situação totalmente resolvida. “Após o dia 29 de janeiro, iremos saber, pelas vagas remanescentes, qual é a demanda de alunos que permanecerão no cadastro reserva. A partir daí, vamos estudar e verificar onde podemos colocar essas crianças”, explicou.

Atualmente, a Secretaria da Educação continua com as etapas de matrícula, recebendo a documentação dos novos alunos da Educação Especial. Nos dias 23 e 24 de janeiro, será a vez dos demais alunos que desejam estudar na rede municipal de ensino. No dia 29 de janeiro, serão ofertadas as vagas remanescentes. Até o momento, 28 mil alunos estão matriculados nas 79 escolas municipais.

Texto e foto ascom Semed