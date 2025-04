Prefeitura de Aracaju convoca 255 profissionais da Saúde aprovados no PSS 2023

Os profissionais reforçarão unidades básicas, especializadas e serviços de atenção específica, conforme a demanda da Secretaria Municipal da Saúde.

Como parte do fortalecimento da rede municipal de saúde, a Prefeitura de Aracaju publicou, na noite da última sexta-feira (4), no Diário Oficial do Município, a convocação de 255 profissionais aprovados no Processo Seletivo Público Simplificado (PSS) 2023. O objetivo é ampliar e qualificar o atendimento prestado à população nas unidades de saúde da capital.

Foram convocados 53 enfermeiros, 97 técnicos de enfermagem, 17 farmacêuticos, 9 cirurgiões-dentistas, 4 auxiliares de saúde bucal, 10 profissionais de Educação Física, 2 fisioterapeutas, 1 terapeuta ocupacional, 4 fonoaudiólogos, 1 psicólogo, 1 oficineiro, 6 profissionais de Redução de Danos, 1 nutricionista e 49 atendentes de estabelecimentos de saúde.

Os candidatos convocados devem comparecer à inspeção de saúde, que será realizada de 7 a 10 de abril de 2025, no Centro Médico do Trabalhador, situado na Rua Bahia, nº 1429, bairro Siqueira Campos. Durante essa etapa, serão feitos a avaliação clínica e os exames laboratoriais: HBSAG, ANTIHBSAG e ANTIHCV. O não comparecimento dentro do prazo implicará na eliminação do candidato, conforme previsto no edital nº 01/2023.

A entrega da documentação deverá ser feita de 22 a 24 de abril de 2025, por meio da plataforma ajuinteligente.aracaju.se.gov.br, buscando pelo item CONVOCAÇÃO SMS EDITAL Nº 32/2025. A convocação faz parte do cronograma de execução do PSS 2023 e tem como finalidade suprir necessidades identificadas na rede municipal de saúde.

Os profissionais irão atuar em unidades básicas, especializadas e em serviços de atenção específica, conforme a demanda da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A medida visa assegurar a continuidade dos serviços e atender à população com maior eficiência e cobertura.

Por Ascom/SMS