Prefeitura de Aracaju  lança informe semanal sobre síndromes respiratórias

Com o objetivo de proteger a população e fortalecer a resposta da rede de saúde, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju passa a divulgar, a partir desta sexta-feira, 20, o Informe Semanal das Síndromes Respiratórias. A iniciativa garante mais transparência nas informações e oferece à população dados atualizados sobre a circulação de vírus respiratórios na capital.

O primeiro boletim, com dados referentes à semana epidemiológica 24 (período de 8 a 14 de junho), aponta que foram realizados 140 testes RT-PCR para diagnóstico de vírus respiratórios, com taxa de positividade de 80%. Entre os casos confirmados, os vírus mais identificados foram o Rinovírus (37 casos), o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) com 16 registros, além de nove casos de Metapneumovírus e dois de Adenovírus. A maior incidência foi observada entre adultos de 20 a 59 anos.

De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde, Duanne Marcele, o novo informe semanal permite que tanto os profissionais da saúde quanto a população acompanhem a evolução dos casos e a circulação dos diferentes vírus respiratórios de forma clara e objetiva. “A cada semana, a população poderá verificar o número de casos positivos, os casos graves, o número de internações e óbitos relacionados a vírus respiratórios. Isso nos permite ajustar rapidamente a oferta de serviços, como a abertura de unidades de atendimento aos finais de semana, sempre que necessário”, destaca.

A divulgação frequente desses dados também reforça o planejamento das ações da SMS e mostra o impacto positivo do Plano de Contingência. Em 2025, os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) já apresentam redução em comparação aos anos anteriores. Entre as Semanas Epidemiológicas 01 a 23, foram confirmados 305 casos, contra 504 no mesmo período do ano anterior o que reflete uma redução expressiva de 39,48% nos casos de SRAG causados por vírus respiratórios.

A população pode acompanhar o Informe Semanal das Síndromes Respiratórias por meio das redes sociais da Saúde de Aracaju (@saudearacaju) e no site oficial da Prefeitura: www.aracaju.se.gov.br.

Foto ascom SMS