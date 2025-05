Prefeitura de Aracaju reestrutura ala pediátrica do Hospital Fernando Franco

Com o compromisso de oferecer mais dignidade, acolhimento e qualidade no atendimento à população infantojuvenil de Aracaju, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) está promovendo a readequação da ala pediátrica do Hospital Fernando Franco. A unidade, que já contava com estrutura voltada ao público infantil, passa por uma ampla modernização para garantir um espaço ainda mais funcional, acolhedor e exclusivo às crianças que buscam atendimento de urgência.

Segundo o arquiteto Júlio Franca, coordenador da Comissão de Infraestrutura (COINFRA) da SMS, o novo espaço foi planejado com foco no bem-estar dos pequenos pacientes. “A ala pediátrica representa um avanço na medicina infantil. Com uma entrada exclusiva e ambientação lúdica, garantimos mais conforto e segurança para as crianças, que agora estarão separadas dos adultos”, explica. A capacidade de internação também foi ampliada de 12 para 15 leitos.

Além do conforto, a reestruturação prioriza a segurança, com medidas específicas para prevenir a contaminação cruzada por doenças provenientes do público adulto. A separação dos fluxos de atendimento é uma das principais estratégias adotadas para proteger a saúde das crianças e reduzir os riscos de infecção no ambiente hospitalar.

O engenheiro civil Matheus Macieira destaca que a obra já se encontra na fase final. “Estamos realizando os acabamentos, instalação de mobiliários e sinalizações. A nova estrutura contará com 15 leitos de enfermaria, 7 leitos de observação, 3 leitos de estabilização, recepção independente e uma farmácia satélite exclusiva para a pediatria”, detalha. Entre as melhorias, também estão a instalação de um fraldário, que antes não existia, além da ampliação dos sanitários acessíveis que dará mais comodidade aos acompanhantes e melhores condições de acessibilidade.

Mesmo com as intervenções em curso, o atendimento à população não foi interrompido. A gerente do hospital, Solange Cruz, ressalta que medidas estratégicas permitiram a continuidade dos serviços com qualidade. “Toda a equipe atuou de forma integrada para reorganizar os fluxos internos e garantir a eficiência da assistência, sem prejuízo aos usuários”, afirma.

A entrega da nova ala pediátrica do Hospital Fernando Franco integra o conjunto de ações da Prefeitura de Aracaju para qualificar a rede municipal de saúde. A previsão é que a readequação seja concluída nas próximas semanas, com todos os ambientes devidamente equipados e preparados para iniciar os atendimentos com a nova configuração.

Foto: Ronald Almeida