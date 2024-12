Prefeitura finaliza entrega de notebooks para escolas municipais de ensino

O prefeito Edvaldo Nogueira realizou, na manhã desta terça-feira, 10, a entrega de 3.011 notebooks para seis unidades de ensino da rede municipal de educação. O evento foi realizado no auditório do Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos, onde foi feita a distribuição simbólica para 60 alunos que representaram suas respectivas escolas. Com esta ação, a administração municipal encerra o processo de entrega de um computador para cada aluno do ensino fundamental das 46 unidades de ensino da rede municipal de Aracaju, por meio do Programa Escola Tech.

Ao lado dos diretores das escolas, Edvaldo destacou que esta ação é uma semente que está sendo plantada e que dará frutos a médio e longo prazo. “Hoje é um dia de muita alegria para mim. Seis escolas vieram receber os últimos computadores de todas as escolas municipais. Todas as unidades do ensino fundamental da Prefeitura de Aracaju receberam os seus computadores, permitindo que esses alunos tenham acesso à tecnologia e, acima de tudo, acesso à educação”, enfatizou.

Ainda durante a solenidade de entrega, o prefeito afirmou que os notebooks são ferramentas de fundamental importância para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. “Com os computadores do Programa Escola Tech, nós vamos levar aos alunos, a partir da tecnologia, um maior empenho e maior rendimento em sala de aula. As crianças vão aprender mais, vão ter mais acesso a livros, a jogos educativos, e acesso a uma série de informações que vão ajudá-las a se desenvolver para, no futuro, serem cada vez mais competitivas e profissionais brilhantes”, reiterou.

O secretário municipal da Educação, Ricardo Abreu, ressaltou que os notebooks vão beneficiar a educação das crianças e também darão mais oportunidades aos pais dos alunos. “Essas entregas de notebooks têm sido uma forma de darmos a aproximadamente 23 mil famílias aracajuanas a oportunidade de terem, nas suas residências, um computador com internet, com o qual poderão fazer pesquisas, as crianças poderão estudar, os pais poderão acessar serviços digitais. Essa é uma política que nos deixa muito felizes porque, para além da inclusão digital dos nossos estudantes, estamos levando dignidade digital para as suas famílias”, afirmou.

Entrega de notebooks

Ao todo, foram entregues, nesta terça-feira, 3.011 notebooks para alunos das seis escolas municipais de ensino fundamental que ainda faltavam receber. Foram contempladas as escolas municipais de ensino fundamental Otília de Araújo Macêdo (419 notebooks); Professor José Antônio da Costa Melo (529 notebooks); João Teles de Menezes (401 notebooks); Deputado Jaime Araújo (764 notebooks); Presidente Tancredo Neves (520 notebooks); e Tênisson Ribeiro (378 notebooks). A entrega simbólica no auditório da Prefeitura foi feita a 10 alunos de cada uma dessas unidades de ensino, totalizando 60 crianças.

Com esta ação, a gestão municipal distribuiu um total de 23 mil aparelhos para os alunos da rede municipal, completando as 46 escolas de ensino fundamental do município. A iniciativa faz parte do Programa Escola Tech, que está equipando 100% das Emefs da capital com ferramentas tecnológicas, possibilitando a melhora na relação ensino-aprendizagem, além de ampliar ainda mais a segurança nas unidades e a inclusão digital dos estudantes.

O diretor de Tecnologia da Secretaria Municipal da Educação, Caio Davinis, explicou de que forma a tecnologia foi inserida na gestão municipal para que os alunos pudessem ter acesso aos computadores e evoluir no processo de ensino-aprendizagem.

“Houve a construção de uma infraestrutura por trás, antes da entrega dos notebooks, e esse processo acabou sendo concluído com a entrega em todas as escolas que ofertam o ensino fundamental. Nós fomos observando que, durante todo o ano, o notebook é uma ferramenta de apoio à aprendizagem e também de criação de uma responsabilidade entre os estudantes e a família. É um instrumento a mais que a criança tem que ter cuidado, assim como os livros que eles recebem na escola. Essa criação do senso de responsabilidade nos pegou de surpresa de uma forma bastante positiva. E pedagogicamente falando, o notebook permite que a gente tenha mais dados e informações de como os alunos fazem o seu processo de aprendizagem”, explicou

Quem comemorou foi Cibele Eduarda Vieira dos Santos, de 7 anos, que estuda na Emef João Teles de Menezes. Ela foi uma das que receberam o aparelho das mãos do prefeito. “Gostei muito do notebook, com ele vou estudar mais e fazer um bocado de coisas legais”, declarou.

A diretora da Emef Otília de Araújo Macêdo, Rita de Cássia Batista Freire, não escondeu a satisfação. “Isso é de extrema importância para o aprendizado de nossos alunos, para a desenvoltura deles dentro das redes sociais. Então hoje é um momento de muita alegria, tanto para nós, quanto para nossos alunos e familiares também. A escola hoje estava cheia de pais querendo receber esses notebooks, por conta da importância que eles terão na vida dos nossos alunos”, disse.

Opinião semelhante teve o diretor da Emef Presidente Tancredo Neves, José Márcio dos Santos. “A tecnologia hoje está tomando conta de todos os lugares. Então, eles terão a oportunidade de mais acesso à tecnologia, e isso é de extrema importância. Muitas dessas crianças nunca tiveram contato com o computador, ou mal tiveram com um celular. Então, é uma importância enorme para que eles se habituem a desenvolver as atividades que o professor passa. O próprio notebook já vem com o sistema educacional integrado nele, então é muito bom”, afirmou.

Gestora da Emef Professor José Antônio da Costa Melo, Vanusa Silva Freire também mostrou-se satisfeita com a nova ferramenta digital. “Hoje em dia nós vivemos em uma sociedade que está na era da informação. As informações são exploradas de forma rápida. Então os alunos precisam acompanhar, para facilitar esse processo de aprendizagem. Ter esse acesso à tecnologia através do Programa Escola Tech, que a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, está proporcionando, é algo que certamente vai facilitar o trabalho do professor, a dinâmica de sala de aula, e consequentemente, a aprendizagem dos alunos. Além disso, vai motivá-los aos estudos e os pais poderão também dar um acompanhamento melhor aos seus filhos”, declarou.

ASN – foto Sergio Silva