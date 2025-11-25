Prefeitura fortalece Rede de Assistência Farmacêutica e amplia presença de profissionais nas USF

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), vem promovendo um amplo processo de fortalecimento da Rede de Assistência Farmacêutica e de Insumos (REAFI). As ações, iniciadas ainda no primeiro semestre da gestão, resultaram em avanços na cobertura farmacêutica, na regularização técnica das farmácias públicas e na ampliação do acesso seguro aos medicamentos.

No início do ano, o cenário encontrado revelava graves limitações como déficit expressivo de profissionais, unidades funcionando em horários reduzidos e até fechadas em alguns períodos, como as Unidades de Saúde da Família (USF) Celso Daniel, Elizabeth Pita, Renato Mazzé Lucas e Antônio Alves, além de equipes sobrecarregadas e atendimentos tumultuados nas unidades de referência para dispensação de medicação controlada. Apenas nove farmacêuticos atuavam em toda a Rede de Atenção Primária, e muitos profissionais não possuíam capacitação adequada para a liberação de medicamentos.

Diante da necessidade de reorganizar a Assistência Farmacêutica, a SMS iniciou um trabalho conjunto com o Conselho Regional de Farmácia de Sergipe (CRF/SE) para estruturar medidas prioritárias e a expansão da presença de farmacêuticos. A parceria resultou na regularização das farmácias públicas, entre elas 10 de USFs, quatro dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e a farmácia do Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (CEMAR). Essa ação fortaleceu a segurança e a conformidade técnica na dispensação de medicamentos, além de garantir bases mais sólidas para a ampliação da cobertura e na qualificação do atendimento oferecido à população.

Com o reforço profissional e a reorganização dos fluxos internos, a SMS ampliou de 9 para 17 o número de farmácias de referência para medicamentos controlados. A chegada de 25 novos farmacêuticos e 25 técnicos de farmácia, entre outubro e novembro, consolidou um salto histórico de 9 para 37 farmacêuticos em menos de um ano. É a primeira vez que a rede passa a contar oficialmente com técnicos de farmácia para dar mais segurança na dispensação correta de medicamentos e suporte às equipes das USFs.

A coordenadora da REAFI/SMS, Cristiane Trindade, destacou que o objetivo central de todo o processo é garantir atendimento digno e seguro à população. “A reorganização da rede deu mais estabilidade ao serviço e ampliou a capacidade de resposta das unidades. A presença dos farmacêuticos qualifica o cuidado e reduz erros, garantindo que cada usuário receba seu medicamento com orientação adequada, pontuou. Ela enfatizou, ainda, que “a recuperação estrutural da Assistência Farmacêutica é fruto de esforço coletivo e contínuo para entregar um serviço mais humano, organizado e acessível”.

Além da expansão, a SMS reorganizou o atendimento das unidades que atuam com medicamentos controlados e promoveu capacitações voltadas ao fluxo de dispensação, registro adequado e diretrizes do Componente Básico e do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). Com mais profissionais e processos revisados, foi possível ampliar o horário de funcionamento das farmácias, reduzir filas e garantir maior segurança no atendimento.

Foto: André Moreira/Acervo Secom PMA