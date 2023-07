Prefeitura iniciará matrícula para Educação de Jovens e Adultos no próximo dia 17

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), iniciará no próximo dia 17 a matrícula para alunos novos que desejem ingressar na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A inscrição deve ser realizada no Portal da Matrícula Online (www.aracaju.se.gov.br/matriculaonline) para estudantes a partir dos 15 anos de idade que não tenham iniciado ou concluído o Ensino Fundamental. No total, 18 unidades de ensino municipais ofertam a modalidade no turno noturno.

Para os estudantes que frequentaram regularmente a EJA durante o primeiro semestre letivo de 2023, o prazo para confirmação de matrícula é até o dia 12 de julho, próxima quarta-feira. Para realizar a confirmação, basta dirigir-se à secretaria da unidade escolar e informar a intenção em permanecer na escola, regularizando, se houver, a pendência de documentação.

Já a partir do dia 17 de julho, será aberta a matrícula para alunos novos. O Portal da Matrícula estará disponível de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Após a solicitação da matrícula, em até dois dias úteis os estudantes deverão entregar os documentos para a confirmação da vaga. Os números de telefones que estarão disponíveis à comunidade escolar para prestar esclarecimentos e/ou dirimir dúvidas em tempo real são 3179-1574 / 98106-2969 (WhatsApp).

“Cada ciclo na EJA tem duração de seis meses. Trabalhamos através de oito etapas e cada uma é concluída ao fim de um semestre. Estamos intensificando as estratégias pedagógicas na Educação de Jovens e Adultos, principalmente no que diz respeito à alfabetização”, pontua o secretário da Educação, Ricardo Abreu.

Ações pedagógicas

A partir de agora, o público-alvo da EJA também será contemplado com as Avaliações Diagnósticas, Provas de Fluência Leitora, Programa de Tutoria Pedagógica e reforço escolar. Além do trabalho através da rotina escolar, com acompanhamento do professor, livros e biblioteca, a partir do próximo semestre os estudantes receberão material de apoio específico de alfabetização por meio de parcerias com editoras.

Também está sendo elaborada uma formação voltada apenas aos professores da EJA, já que os cursos formativos de que estes docentes participaram no primeiro semestre envolviam temas para o ensino das modalidades em geral.

Escolas

Confira a lista de escolas que ofertam a Educação de Jovens e Adultos

Emef Juscelino Kubitschek

Emef Olga Benário

Emef Deputado Jaime Araújo

Emef João Teles de Menezes

Emef Oviêdo Teixeira

Emef Presidente Tancredo Neves

Emef Professora Letícia Soares de Santana

Emef Professor Laonte Gama

Emef Professor Diomédes Santos Silva

Emef Manoel Bonfim

Emef Sabino Ribeiro

Emef Professora Maria Thétis Nunes

Emef Dr. Carvalho Neto

Emef Jornalista Orlando Dantas

Emef Presidente Vargas

Emef Alcebíades Melo Vilas-Boas

Emef José Conrado de Araújo

Emef Sérgio Francisco da Silva

Documentação para a matrícula

Requerimento de Matrícula, assinado pelo estudante maior de 18 (dezoito) anos, ou pelos pais ou responsável legal, quando o estudante for menor de 18 (dezoito) anos; Guia de Transferência da Escola de origem (não devendo conter emendas e/ou rasuras) ou Declaração de Escolaridade (com validade de 30 dias), para os estudantes provenientes de outras escolas, mesmo que essa escola pertença à Rede Pública Municipal de Ensino de Aracaju; Cópia da Certidão de Nascimento do estudante; Cópia do Registro Geral ou Documento de Identidade do estudante, quando houver, e dos pais ou responsáveis legais pelo estudante; Cópia do CPF do estudante, quando houver, e dos pais ou responsáveis legais pelo estudante; Cópia do comprovante de residência com o CEP; Cópia do Cartão Nacional de Saúde (cartão do SUS), quando houver; Cópia do Cartão do Bolsa Família, quando houver; Três fotos 3×4 recentes; Para os estudantes provenientes de países estrangeiros, bem como seus pais ou responsáveis legais, além dos documentos requeridos neste artigo, deverá ser apresentado o Registro Nacional Migratório-RNM/Protocolo de Solicitação de Refúgio. Os pais ou responsáveis legais pelo estudante e/ou o estudante, quando maior de 18 (dezoito) anos, além dos documentos mencionados neste artigo, deverão tomar ciência dos termos que serão apresentados pela Unidade Escolar na efetivação da matrícula.

Foto: Isley Santos

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), iniciará no próximo dia 17 a matrícula para alunos novos que desejem ingressar na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A inscrição deve ser realizada no Portal da Matrícula Online (www.aracaju.se.gov.br/matriculaonline) para estudantes a partir dos 15 anos de idade que não tenham iniciado ou concluído o Ensino Fundamental. No total, 18 unidades de ensino municipais ofertam a modalidade no turno noturno.

Para os estudantes que frequentaram regularmente a EJA durante o primeiro semestre letivo de 2023, o prazo para confirmação de matrícula é até o dia 12 de julho, próxima quarta-feira. Para realizar a confirmação, basta dirigir-se à secretaria da unidade escolar e informar a intenção em permanecer na escola, regularizando, se houver, a pendência de documentação.

Já a partir do dia 17 de julho, será aberta a matrícula para alunos novos. O Portal da Matrícula estará disponível de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Após a solicitação da matrícula, em até dois dias úteis os estudantes deverão entregar os documentos para a confirmação da vaga. Os números de telefones que estarão disponíveis à comunidade escolar para prestar esclarecimentos e/ou dirimir dúvidas em tempo real são 3179-1574 / 98106-2969 (WhatsApp).

“Cada ciclo na EJA tem duração de seis meses. Trabalhamos através de oito etapas e cada uma é concluída ao fim de um semestre. Estamos intensificando as estratégias pedagógicas na Educação de Jovens e Adultos, principalmente no que diz respeito à alfabetização”, pontua o secretário da Educação, Ricardo Abreu.

Ações pedagógicas

A partir de agora, o público-alvo da EJA também será contemplado com as Avaliações Diagnósticas, Provas de Fluência Leitora, Programa de Tutoria Pedagógica e reforço escolar. Além do trabalho através da rotina escolar, com acompanhamento do professor, livros e biblioteca, a partir do próximo semestre os estudantes receberão material de apoio específico de alfabetização por meio de parcerias com editoras.

Também está sendo elaborada uma formação voltada apenas aos professores da EJA, já que os cursos formativos de que estes docentes participaram no primeiro semestre envolviam temas para o ensino das modalidades em geral.

Escolas

Confira a lista de escolas que ofertam a Educação de Jovens e Adultos

Emef Juscelino Kubitschek

Emef Olga Benário

Emef Deputado Jaime Araújo

Emef João Teles de Menezes

Emef Oviêdo Teixeira

Emef Presidente Tancredo Neves

Emef Professora Letícia Soares de Santana

Emef Professor Laonte Gama

Emef Professor Diomédes Santos Silva

Emef Manoel Bonfim

Emef Sabino Ribeiro

Emef Professora Maria Thétis Nunes

Emef Dr. Carvalho Neto

Emef Jornalista Orlando Dantas

Emef Presidente Vargas

Emef Alcebíades Melo Vilas-Boas

Emef José Conrado de Araújo

Emef Sérgio Francisco da Silva

Documentação para a matrícula

Requerimento de Matrícula, assinado pelo estudante maior de 18 (dezoito) anos, ou pelos pais ou responsável legal, quando o estudante for menor de 18 (dezoito) anos; Guia de Transferência da Escola de origem (não devendo conter emendas e/ou rasuras) ou Declaração de Escolaridade (com validade de 30 dias), para os estudantes provenientes de outras escolas, mesmo que essa escola pertença à Rede Pública Municipal de Ensino de Aracaju; Cópia da Certidão de Nascimento do estudante; Cópia do Registro Geral ou Documento de Identidade do estudante, quando houver, e dos pais ou responsáveis legais pelo estudante; Cópia do CPF do estudante, quando houver, e dos pais ou responsáveis legais pelo estudante; Cópia do comprovante de residência com o CEP; Cópia do Cartão Nacional de Saúde (cartão do SUS), quando houver; Cópia do Cartão do Bolsa Família, quando houver; Três fotos 3×4 recentes; Para os estudantes provenientes de países estrangeiros, bem como seus pais ou responsáveis legais, além dos documentos requeridos neste artigo, deverá ser apresentado o Registro Nacional Migratório-RNM/Protocolo de Solicitação de Refúgio. Os pais ou responsáveis legais pelo estudante e/ou o estudante, quando maior de 18 (dezoito) anos, além dos documentos mencionados neste artigo, deverão tomar ciência dos termos que serão apresentados pela Unidade Escolar na efetivação da matrícula.

Foto: Isley Santos