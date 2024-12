Prefeitura investe mais de R$ 70 milhões para a construção e reforma de escolas municipais

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), está investindo mais de R$ 70 milhões na construção, reforma e ampliação das escolas municipais, visando melhorar a infraestrutura das instituições, para que ofereçam ambientes modernos, acessíveis e acolhedores para alunos, professores, gestores e funcionários. Além disso, as obras também visam ampliar a capacidade de matrículas, melhorar a qualidade do atendimento educacional e proporcionar maior conforto e bem-estar à comunidade escolar.

A gestão municipal também tem como intenção, a partir da modernização das escolas, criar um ambiente que incentive o processo de ensino-aprendizagem, estimule a curiosidade dos estudantes e contribua para o desenvolvimento de um ensino mais eficaz. Atualmente, dois novos projetos estão em andamento em Aracaju: a construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) 17 de Março e da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Comunidade Mangabeira, ambas no bairro 17 de Março. Juntas, essas obras representam um investimento de R$ 12.843.093,59.

As novas escolas terão capacidade ampliada, com espaços modernos e adequados à realidade da educação atual. De acordo com o secretário municipal da Educação, Ricardo Abreu, a modernização das unidades escolares é fundamental para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.

“Quando a escola oferece possibilidades além do ensino tradicional, os alunos têm maior interesse em passar mais tempo no ambiente escolar, pois unem as vivências da sala de aula às de lazer na escola. São escolas que agora passarão a atender a comunidade com uma maior capacidade de receber os alunos e a possibilidade de ter um melhor atendimento para que as crianças e adolescentes tenham a melhor comodidade possível”, afirmou.

As obras de construção das escolas contemplam um novo padrão arquitetônico, que visa atender às necessidades pedagógicas e de convivência da comunidade escolar. As antigas construções, que possuíam uma arquitetura ultrapassada e limitada em capacidade de atendimento, estão sendo reformuladas e terão sua capacidade duplicada. As novas instalações contarão com salas de aula climatizadas, amplos espaços de lazer, salas de leitura e até mesmo salas de recursos multifuncionais, para garantir o melhor atendimento a todos os alunos.

Reformas, ampliações e manutenção

Além das novas construções, outras nove unidades de ensino em Aracaju passam por reformas e ampliações, com um investimento total de R$ 57.806.724,81. Essas obras incluem melhorias em infraestruturas físicas, como a adaptação de espaços e a construção de novos ambientes para atender às crescentes demandas educacionais.

O total de investimentos, incluindo construções, reformas e ampliações, soma R$ 70.649.818,40. Esses recursos refletem o compromisso da Prefeitura de Aracaju em promover uma educação de qualidade, que vai além do conteúdo acadêmico, oferecendo também uma infraestrutura moderna que favoreça o aprendizado.

A Prefeitura de Aracaju também tem investido significativamente na manutenção das escolas municipais, para garantir a conservação e o bom funcionamento das unidades de ensino. No total, a administração municipal está aplicando R$ 8.933.655,25 em manutenção predial, R$ 6.635.003,48 em manutenção de quadras esportivas e R$ 4.793.371,40 em manutenção de esquadrias e estruturas metálicas.

Esses investimentos em manutenção visam assegurar que as escolas, tanto novas quanto as já existentes, ofereçam ambientes seguros, confortáveis e funcionais para todos os envolvidos no processo educativo.

A manutenção predial está sendo feita na Emef Professora Maria Thétis Nunes, no bairro América; Emef Olavo Bilac, no bairro Cidade Nova; e Emei Dom José Brandão de Castro, no bairro Ponto Novo.

Já a manutenção da quadra poliesportiva está sendo feita na Emef Presidente Juscelino Kubitschek, no bairro Atalaia; e a manutenção de esquadrias e estruturas metálicas na Emei Dom José Brandão de Castro, no bairro Ponto Novo.

Confira abaixo a relação de escolas em construção:

Emei 17 de Março

Emei Comunidade Mangabeira

Confira abaixo a relação de escolas em obras de reforma e ampliação:

Emei Áurea Melo Zamor

Emei Maria Givalda Santos

Emei Nunes Mendonça

Emef Alcibíades Melo Vilas Boas

Emef José Conrado de Araújo

Emef Olga Benário

Emei / Emef Major João Teles

Emef Professor José Antônio de Costa Melo

Emef Neuzice Barreto

Foto Sergio Silva