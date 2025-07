Prefeitura reforça importância de medidas de prevenção contra as hepatites virais

Instituído em 28 de julho, o Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais destaca a importância da conscientização sobre essas infecções que afetam o fígado, provocando desde alterações leves até condições graves.

Além disso, essas doenças podem evoluir silenciosamente, sem apresentar sintomas, o que reforça a necessidade de prevenção e diagnóstico precoce. Por isso, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), tem desenvolvido ações para orientar a população nesse sentido.

De acordo com a referência técnica das hepatites virais da SMS, Tatiane Melo, essas doenças são causadas pelos vírus hepatotrópicos (vírus das hepatites A, B, C, D ou Delta e E) e têm relação com diferentes agentes, como medicamentos, doenças autoimunes, metabólicas, genéticas, álcool, substâncias tóxicas e vírus.

Quando presentes no organismo, as hepatites podem se manifestar como: cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.

Segundo o Ministério da Saúde, o impacto das hepatites virais em todos os seus tipos acarreta em aproximadamente 1,4 milhões de mortes anualmente no mundo, seja por infecção aguda, câncer hepático ou cirrose associada às hepatites.

Por isso, Tatiane ressalta a prevenção contra a hepatite, que envolve medidas de higiene e segurança para evitar a transmissão, além da vacinação. As 45 Unidades de Saúde da Família da capital realizam a imunização contra as hepatites A e B, respeitando suas faixas etárias.

“A principal forma de prevenção para as hepatites A e B é a vacinação, que é uma das estratégias mais eficazes para reduzir a incidência dessas doenças. A vacina tem uma boa relação de custo-efetividade nas ações de saúde pública, sendo altamente recomendada. Para garantir a proteção, é importante que a população procure os postos de saúde para se vacinar, pois a vacina está disponível de forma gratuita na rede pública, de acordo com o calendário vacinal”, explica.

Entre essas ações desenvolvidas pela SMS para a prevenção da hepatite estão a realização de salas de espera nas Unidades Básicas sobre o tema e a garantia de testes rápidos para a detecção da infecção pelos vírus B ou C para toda a população na Rede de Atenção Primária e no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) de Aracaju.

Tatiane reforça que as hepatites virais podem ser transmitidas de diversas formas, dependendo do tipo de vírus. “A hepatite A, por exemplo, é transmitida principalmente por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados com fezes de uma pessoa infectada, caracterizando a transmissão fecal-oral. Já a hepatite B e C são transmitidas principalmente pelo contato com sangue contaminado, como no caso de compartilhamento de agulhas e seringas, transfusão de sangue não testado e em situações de exposição a materiais cortantes ou perfurantes contaminados”, completo.

Além disso, ela aponta que a hepatite B também pode ser transmitida sexualmente, por contato íntimo com secreções corporais de uma pessoa infectada. Tanto a hepatite B quanto a C podem ser transmitidas de mãe para filho durante a gestação.

Nesse sentido, a referência técnica da SMS também reforça a importância de adotar medidas de prevenção como o uso de preservativo, evitar o compartilhamento de objetos pessoais e garantir a vacinação, especialmente para a hepatite B.

Foto ascom SES