Presidente da Rede Primavera participa do ‘Almoço com Negócios’ da Acese

A Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese) realizou no dia 10 de setembro, no Del Mar Hotel, a 4ª edição do Almoço com Negócios, com a presença de associados, empresários e convidados. O evento tem como proposta estimular o networking e compartilhar histórias de sucesso que inspiram a sociedade.

Desta vez, o convidado foi o fundador da Rede Primavera, Dr. Wagner Bravo. Durante cerca de uma hora, ele falou sobre sua trajetória de vida pessoal, dos ensinamentos deixados pelos pais, Edinaldo Gomes (rizicultor) e Janice Bravo, da vida profissional desde a escolha pelo curso de medicina na Universidade Federal de Sergipe, e focou no tema “Empresas que inspiram: Um olhar diferenciado cuidando da saúde dos sergipanos”.

“Há 40 anos, demos inicío a Rede Primavera com a inauguração da Clínica Diagnose Campos. A partir daí, começamos um trabalho que continua até hoje com um crescimento constante fundamentado na evolução da saúde de Sergipe, com dois hospitais, e sete clínicas. Atuamos de forma centrada em pessoas, buscando excelência no atendimento, no melhor desfecho clínico e eficiência operacional, indo além do cuidado. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer o convite e a presença de todos, para contar um pouco da minha história e dos meus projetos focados em uma Rede que é reconhecida pelo cuidado, eficiência, inovação e qualidade”, ressaltou Dr. Wagner.

O presidente da Acese, Maurício Vasconcelos, reafirmou que a escolha do tema reforça a relevância do setor da saúde e o impacto de trajetórias empreendedoras de destaque. “Parabenizo o renomado empresário, Dr. Wagner Bravo, pela história de vida e o compromisso demonstrado em oferecer o que há de melhor para a população do nosso estado”, concluiu.

Texto e foto assessoria