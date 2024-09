Primavera é o 1º no estado a receber o certificado com o Selo da Qualidade do Cofen

O Programa Nacional de Qualidade do Conselho Federal de Enfermagem (PNQ/Cofen) entregou, nesta segunda-feira, 02/09, o Selo de Qualidade ao Hospital Primavera. A instituição foi certificada após avaliação que atestou a excelência dos serviços de saúde prestados, bem como o exercício de boas práticas assistenciais e gerenciais de Enfermagem, ao receber a pontuação, 97,05.

A solenidade de entrega contou com a presença de diretores, gestores, coordenadores, profissionais de Enfermagem da Rede Primavera, como também, o representante do Confen, Conrado Marques de Souza Neto, e o presidente do Coren-SE, Cícero Marcondes.

O Programa Nacional de Qualidade (PNQ/Cofen) tem como objetivo estimular boas práticas na gestão de risco e segurança do paciente, além de promover a formação profissional voltada para a qualidade. Essas iniciativas visam contribuir para uma assistência segura, aumentar a satisfação dos profissionais de saúde e promover melhorias contínuas nos resultados das instituições de saúde.

De acordo com a gerente de Práticas Clínicas da Rede Primavera, Sheilla Paixão, o selo de qualidade reconhece os auxiliares, técnicos em enfermagem e enfermeiros, pela qualidade dos serviços prestados aos pacientes, afirmando o compromisso de manter o paciente e os familiares no centro do cuidado. “Seguiremos trabalhando pela melhoria contínua de nossos serviços”, concluiu.

O representante do Cofen, Conrado Marques de Souza Neto, aproveitou o momento para parabenizar a todos os profissionais envolvidos na conquista de um selo de qualidade. É um prêmio, uma placa que a instituição avaliada é adequada, segura e que garante uma oferta de saúde com qualidade para a população sergipana. ” Essa premiação representa um funcionamento global, que envolve seis eixos e que coloca o exercício profissional a enfermagem no centro de uma assistência especializada”, ressaltou.

“É com imensa satisfação que estamos aqui para reconhecer o mérito profissional da categoria que faz tanta diferença na vida das pessoas e que presta uma assistência com respeito, carinho e conhecimento. O Selo de Qualidade vem para atestar o trabalho diário, fruto do comprometimento não apenas da categoria, mas de toda a equipe multiprofissional”, destacou o presidente do Coren-SE, Cícero Marcondes.

No auditório, toda a equipe de enfermagem comemorou com entusiasmo a conquista do selo, dentre elas, e enfermeira, Silvana Menezes dos Santos. ““É uma honra fazer parte da equipe do Hospital Primavera. São 15 anos de muito trabalho, dedicação e amor pela profissão que escolhi. Trabalhar aqui me enche de orgulho na minha vida pessoal e profissional, disse.

A diretora assistencial da Rede Primavera, Aline Bastos, fez um discurso emocionado durante a cerimônia. “Esta conquista é resultado de um trabalho árduo e de muita dedicação de toda a nossa equipe. Agradeço a cada um de vocês que diariamente, dão o seu melhor para oferecer um atendimento humanizado e de qualidade. Estou muito feliz olhando essa nossa trajetória que reflete o esforço contínuo de uma equipe. Nós somos excelência”, encerrou Aline.

Fonte e foto assessoria