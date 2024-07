Primeira cirurgia utilizando o Blue Laser no Norte-Nordeste aconteceu em Aracaju

O Hospital São José e a Otocenter, através dos Doutores Jeferson d’Avila e Daniel d’Avila, em parceria com a Otológica Brasil / A.R.C. Laser, realizou com sucesso a primeira cirurgia otorrinolaringológica utilizando o Blue Laser no Norte-Nordeste.

Essa nova tecnologia revolucionária combina as vantagens de diferentes tipos de lasers, proporcionando maior precisão no corte, melhor coagulação e menor dano tecidual. Isso resulta em uma cicatrização mais rápida e eficiente, especialmente em cirurgias delicadas. “A capacidade do laser azul realmente destaca-se por juntar três tecnologias de laser em uma. Estamos empolgados em ver os benefícios que ele trará para as cirurgias no Brasil”, disse Rafael Ferreira de Melo, representante da Otológica Brasil / A.R.C. Laser.

“Estamos orgulhosos de trazermos essa inovação e continuaremos a trabalhar para oferecer o melhor cuidado e tecnologia aos nossos pacientes”, celebrou o Prof. Dr. Jeferson d’Avila.

Fonte: Rodrigo Alves, Jornalista, Assessor de Imprensa. Foto: Thiago Aragão.