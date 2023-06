Primeira noite de Forró nos Bairros leva música local aos bairros América e Bugio

Nove atrações foram divididas nos dois bairros da região Norte de Aracaju.

A noite desta sexta-feira, 16, foi de retomada do Forró nos Bairros, evento realizado pela Prefeitura, através da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), integrando a programação do Forró Caju 2023, e que tem como principal objetivo o fomento aos artistas locais e a descentralização dos festejos juninos, levando arte, cultura e tradição às diversas regiões da capital sergipana.

A reabertura do projeto chegou, nesta primeira noite, a bairros da região Norte da cidade, América e Bugio, e movimentou tanto a população local como também o comércio circunvizinho, além de ser mais uma forma de incentivar e valorizar as produções sergipanas.

“Neste ano, estamos reestruturando o Forró nos Bairros e, agora, com um padrão de realização de eventos que a Prefeitura consolidou, por exemplo, no Réveillon e no Projeto Verão, com dignidade, mobilidade, segurança e tranquilidade para a população. Estamos levando para quatro bairros de Aracaju uma programação desde quadrilhas, passando pelo pé de serra, até outros estilos, mas com a base da música nordestina. Para isso, a articulação junto às demais secretarias da Prefeitura foi fundamental para o resultado que já estamos tendo, de alegria, de boa estrutura, de organização e, principalmente, em segurança nos mais diversos aspectos, além da valorização dos nossos artistas”, destaca o presidente da Funcaju, Luciano Correia.

Bairro América

Com show iniciado às 19h, no Bairro América, a festa aconteceu na praça Fransklin Roosevelt, e a programação contou com Karmem Korreia, Forró da Intimidade, As Patricinhas do Forró e Forró Cuscuz com Leite.

Entre os shows da primeira noite, Karmem Korreia foi a voz responsável por abrir as apresentações.

“É uma satisfação poder fazer parte desse evento e um dos motivos é que passamos por uma pandemia que deixou tudo fora do eixo. Hoje, passado esse sofrimento, estamos de volta com os festejos juninos. É uma alegria ter esse retorno do Forró nos Bairros, para chegar mais perto das pessoas, sobretudo valorizando os artistas locais. Sou alagoana, mas já estou em Aracaju há 40 anos, então, já me sinto daqui, abraçada por esse povo”, frisa Karmem que tem 22 anos de carreira.

Moradora do Bairro América há mais de 20 anos, Hortência Prado aprovou a iniciativa, tanto que marcou presença no evento perto de casa logo cedo. “Assim, dá mais oportunidade pras pessoas poderem aproveitar o Forró Caju, além de trazer mais renda para a população local. Foi muito certo trazer essa festa para os outros bairros, inclusive, acho até mais tranquilo que, assim, não preciso me deslocar para longe, fico perto de casa”, afirma.

Quem também aproveitou a festa no bairro foi Elizânia Priscila dos Santos Pereira. “Essa festa deu a chance para quem não pode sair de casa aproveitar. Hoje, vemos muita violência para se deslocar, então, a gente se sente mais tranquilo por ter algo mais perto de casa, sem contar que é uma programação de muita qualidade. A intenção é a felicidade de todos e aqui está tendo”, considera.

Bugio

No bairro vizinho, o festejo foi realizado na rua Cleovansostenes dos Santos, próximo ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Por lá, passaram pelo palco, Cebolinha Forró Bis, Trio da Quadrilha Assum Preto, Sabryna Aquino, Forró Quarto de Milha e Forró Brasil.

Numa noite carregada de emoção, o palco teve na cantora Sabryna Aquino uma representante vibrante de quem corre atrás de seus sonhos. Primeira cantora trans de forró, ela teve no evento o início da concretização dos seus esforços e lutas.

“É uma alegria, uma grande oportunidade de representar minha classe LGBTQIA+, como mulher trans, e também poder levar um pouco do forró e mostrar que todo mundo pode realizar seus sonhos. A Prefeitura de Aracaju me deu um grande apoio e isso é extremamente importante. Esse evento está abrindo muitas portas para mim e servindo como exemplo para outras pessoas que estão na busca por espaço”, salienta Sabryna.

Moradora do bairro, Maria José Souza Oliveira chegou animada para cair no forró.

“Junho é o mês de forró e estava esperando ansiosa por ele. Temos muitas tradições no nordeste e esse é o momento que mostramos isso com mais força. Ter um evento dentro do nosso bairro, mais perto, é uma alegria muito grande porque dá conforto, tranquilidade e é mais uma opção para aproveitar os festejos”, pontua Maria José.

Assim como ela, Everton da Silva Santos também se empolgou com a festa mais próxima de casa.

“É uma festa que acerta muito porque chega em mais pessoas, em outros bairros da cidade e isso é muito importante. Além disso, a organização é muito boa, tem tranquilidade, segurança, tanto que pude trazer meu filho pequeno, que só tem 1 ano. Agora, é aproveitar as opções pela cidade”, conta Everton.

Segurança

Assim como nos demais eventos realizados pela Prefeitura em outros pontos da cidade, a segurança é questão prioritária. Por isso, por meio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), através da Guarda Municipal de Aracaju (GMA) e da Defesa Civil do Município, os cuidados estruturais, materiais e físicos estão resguardados.

“Todo o esquema de segurança foi preparado para garantir conforto e tranquilidade às pessoas, inclusive utilizando três frentes de segurança. Teremos 20 guardas municipais em cada bairro onde o evento está programado, além do apoio da Polícia Militar [PM/SE], cuidando do entorno, fazendo a segurança mais ostensiva, e com vigilantes contratados pela Semdec, para reforçar esses cuidados”, destaca o secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado.

A festa continua

Neste sábado, 17, a programação continua em bairros da zona Sul da cidade, Farolândia (no conjunto Augusto Franco) e 17 de Março.

Conjunto Augusto Franco (bairro Farolândia)

19h – Trio Pé de Serra da Quadrilha Xodó da Vila Mirim

21h – Forró Tatua, O Mensageiro do Forró

22h – Igor Atirado

23h – Valter Nogueira

Bairro 17 de Março

19h – Trio Capitães do Forró

21h – Banda P 10

22h – Zane, a Musa

