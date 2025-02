Primeiras turmas do Programa Alfabetiza Sergipe iniciam as aulas nos municipios

A Secretaria de Estado da Educação (Seed), por meio do Programa Alfabetiza Sergipe, deu início às aulas voltadas para a alfabetização de jovens, adultos e idosos que ainda não tiveram a oportunidade de aprender a ler e escrever. Até agora, as atividades vêm sendo realizadas nos municípios de Aracaju, Laranjeiras, São Cristóvão, Capela, Nossa Senhora do Socorro, Tobias Barreto, Lagarto, Santa Luzia do Itanhy, Simão Dias, Monte Alegre, Propriá, Porto da Folha, Itabaianinha, Poço Redondo, Poço Verde, Umbaúba, Boquim e Salgado.

Considerando que a alfabetização de jovens e adultos é um dos maiores desafios sociais e educacionais do país e que muitos cidadãos não tiveram acesso à escola na infância devido a diversas dificuldades, o Programa Alfabetiza Sergipe busca corrigir essa defasagem, garantindo aos participantes a oportunidade de desenvolver competências básicas de leitura e escrita, essenciais para a autonomia e a participação ativa na sociedade.

Nos primeiros dias de aula, os encontros têm focado no processo de adaptação tanto dos alunos quanto dos alfabetizadores. A metodologia utilizada no programa respeita os diferentes ritmos de aprendizado, adotando estratégias diversificadas que valorizam o conhecimento prévio dos estudantes. As aulas incluem atividades lúdicas, exercícios práticos e materiais adaptados à realidade dos participantes, tornando o processo de alfabetização mais acessível e eficiente.

Para garantir o acesso à educação, o programa estruturou uma logística de transporte escolar para atender aos alunos que moram em áreas mais afastadas. Dessa forma, aqueles que residem nessas localidades podem contar com transporte municipal ou estadual. Além disso, todos os estudantes recebem merenda escolar, reforçando o compromisso da Seed com o bem-estar e a permanência dos alunos nas aulas.

De acordo com o gestor do ‘Alfabetiza Sergipe’, Everton Pereira, o acolhimento tem sido um dos pilares essenciais para o funcionamento do programa. “O acolhimento nesses primeiros dias é fundamental para que os alunos se sintam pertencentes ao espaço escolar e confiem no processo de aprendizagem. Muitos deles carregam histórias de desafios e superação, e nosso papel é oferecer não apenas o conhecimento, mas também o suporte necessário para que avancem nessa jornada de alfabetização”, destaca.

Próximas etapas

Novas turmas do programa têm previsão de iniciar as aulas nos dias 10 e 17 de março. A ampliação das atividades demonstra o compromisso do Governo de Sergipe com a erradicação do analfabetismo e a promoção de oportunidades educacionais para todos.

O Programa Alfabetiza Sergipe representa um passo importante para a transformação social do estado, garantindo a milhares de sergipanos o direito fundamental à educação e ampliando suas oportunidades de participação cidadã na sociedade.

Foto: Ascom Seed