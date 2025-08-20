Primeiro dia do Simula Enem 2025 da rede pública estadual será neste sábado

O Programa Pré-Universitário (Preuni) da Secretaria de Estado da Educação (Seed) segue com a intensa programação de ações preparatórias para o sucesso dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nos dias 23 e 30 de agosto acontece a edição de 2025 do ‘Simula Enem’, momento esperado pelos alunos para testar os conhecimentos prévios nos mesmos moldes de aplicabilidade da prova nacional.

Ambas as provas acontecerão de forma presencial nos polos do programa e nas escolas públicas estaduais que ofertam a 3ª série do Ensino Médio ou etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em todo o estado. A expectativa é de que mais de 18 mil alunos participem das provas. O Preuni é o maior curso público preparatório para vestibular do Brasil!

Neste sábado, 23, a partir das 8h, serão aplicadas as provas de Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, além da Redação, com previsão de encerramento às 13h30. Já no sábado seguinte, dia 30, a partir das 8h, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, com previsão de encerramento às 13.

“Somadas, as duas semanas reúnem 180 questões inéditas, preparadas pelos professores articuladores do Preuni, com os mesmos níveis de dificuldade do Enem. As provas são lacradas, contam com a folha de redação específica e têm cartões de resposta que são verificados com leitura óptica para ampliar a precisão ao corrigir os gabaritos”, destaca a coordenadora do Programa Pré-Universitário da Seed, professora Gisele Pádua.

Nos dois dias, as equipes do Preuni estarão em todas as unidades para dar acolhimento e orientações aos alunos e famílias. Ainda de acordo com Gisele, o Simula Enem é de grande importância para o processo de preparação. “É a oportunidade dada aos estudantes de testar pontualidade, material, a ansiedade e o conhecimento. Reforça a linha de raciocínio do estudante nos mesmos níveis de dificuldade do Enem. Queremos que o aluno sinta como vai ser a prova e o tempo que vai ser necessário. Afinal, essa experiência do simulado é essencial para que eles entendam as etapas da prova e se dediquem cada vez mais”, complementa Gisele Pádua.

Para o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, essa é mais uma etapa preparatória e intensiva do estudante da rede pública estadual iniciada desde o início do ano. “Desde o começo do ano letivo nossos estudantes recebem material didático, aulas intensivas e toda preparação para que tenham sucesso e realizem o sonho de ingressar no ensino superior. O ‘Simula Enem’ é uma ferramenta importante para testar todo o conhecimento adquirido, vibrar pelos acertos e, principalmente, adquirir autoconfiança. É nesse momento que o estudante tem a certeza de que está no caminho certo e se enche de empoderamento para gabaritar e consolidar um ano de muita luta com a recompensa da vitória. Vamos juntos, rumo à aprovação”, pontua o gestor.

Mais preparação

Após o Simula Enem, o Preuni Seed segue com forte programação. Em setembro, acontecerá mais um aulão de Atualidades e Redação, além do Foco na Área. Já em outubro, haverá mais um Aulão de Atualidades e Redação, o II Simulado Online e o Tardezinha do Preuni. No mês de novembro, a tão esperada Revisão Final, no Ginásio Constâncio Vieira, às vésperas do primeiro dia do Enem 2025. Ela é considerada a maior revisão pública e gratuita do Brasil, com mais de 6 mil estudantes participantes.

Foto: Ascom Seed