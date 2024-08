Professor Edson Costa é empossado como conselheiro estadual de educação

O Conselho Estadual de Educação de Sergipe (CEE/SE) empossou os conselheiros de educação na tarde desta segunda-feira (12) no auditório da Biblioteca Epiphanio Dória, em Aracaju.

A solenidade de posse dos conselheiros do Conselho Estadual de Educação é um evento significativo que marca o início de um novo mandato e a continuidade do compromisso com a educação.

Durante a cerimônia, os membros empossados assumiram a responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento e a implementação de políticas educacionais.

Este evento simboliza a renovação do compromisso dos conselheiros com a educação e o futuro da sociedade, reafirmando a importância do papel do Conselho na orientação e supervisão do sistema educacional.

Edson Costa, que também é o Superintendente Executivo da SEDUC, foi um dos empossados para exercer o mandato de quatro anos como conselheiro estadual de educação de Sergipe.

O secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, participou da solenidade e fez um balanço das principais ações do Governo em prol da qualidade do ensino.

Fonte e foto assessoria