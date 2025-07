Professora Dra. Patrícia Rosalba desenvolve segunda pesquisa de pós-doutoramento na Europa

Coordenadora do Xique Xique, grupo de pesquisa em gênero e sexualidade pela UFS/CNPq e referência em Sergipe em encabeçar estudos voltados para a proteção de mulheres que são vítimas da violência, a professora Dra. Patrícia Rosalba, está fazendo o pós-doutoramento na Europa, desenvolvendo uma pesquisa com projeto aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Patrícia Rosalba é docente e pesquisadora da UFS e tem atuação efetiva na formação de estudantes à nível de pós-graduação e graduação, nas atividades de ensino, extensão, pesquisa e tecnológica, especialmente com o tema das violências de gênero e sexualidades.

Nesta segunda experiência na Europa fazendo pós-doutoramento, Patrícia Rosalba, está consolidando as relações com as redes internacionais de pesquisa das quais participa e atua ativamente para a internacionalização do conhecimento científico.

“Estou desenvolvendo uma pesquisa sobre o feminicídio e o transfeminicídio em cinco países: Espanha, Brasil, México, Peru e Equador. Trata-se de um projeto que conta com a participação de investigadores/as dos países supracitados”, explica a professora que além das investigações, também tem conferindo palestras e aulas sobre resultados das pesquisas que o seu grupo Xique-Xique/UFS/CNPq, desenvolve.

A permanência da professora Patrícia Rosalba na Europa é um passo importante, e sem dúvida é fruto do trabalho que realiza no estado de Sergipe sobre violência de gênero e sexualidades, atuando na formação de pessoas, na produção de conhecimento e na luta constante contra às diversas formas de violências de gênero, especialmente, àquelas que atingem as mulheres.

Patrícia Rosalba é formada em Ciências Sociais com bacharelado e licenciatura pela UFS. Na mesma universidade deu continuidade aos estudos e fez mestrado em sociologia. Seguiu a carreira acadêmica e fez doutorado em Ciências Humanas pela UFSC e pós-doutorado na Universidad Pablo de Olavid na Espanha.

Por Fredson Navarro/ Navarro Comunicação

Foto Arquivo Pessoal