Professores e alunos da rede estadual podem se inscrever no ‘Educação Nota 10’

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) lançou na última sexta-feira, 27, o Edital nº 26/2024/GS/Seduc, referente ao Programa de Premiação por Resultados na Educação Básica da Rede Pública Estadual de Ensino, denominado ‘Educação Nota 10’. O edital regulamenta a segunda edição da premiação anual, destinada a estudantes e professores tutores responsáveis destaques em Olimpíadas, eventos científicos, exames e programas. Os interessados devem ler atentamente o documento disponível no Portal da Seduc antes de realizar a inscrição, prevista para acontecer no período de 8 a 29 de outubro de 2024.

De acordo com a diretora do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil, Isabella Santos, o Programa Educação Nota 10 tem o propósito de melhorar a qualidade e eficácia do processo ensino-aprendizagem, por meio do reconhecimento e consequente premiação. “Temos a expectativa de um número alto de submissões e estamos nos mobilizando para que os prazos presentes no cronograma do edital sejam cumpridos sem intercorrências”, destaca.

Para que a proposta submetida pelo professor tutor responsável e pelo estudante seja considerada elegível, é necessário cumprir alguns requisitos descritos no edital. Também é importante que os interessados se atentem à documentação exigida para efetuar a inscrição.

Os professores tutores responsáveis e os estudantes da rede estadual que atenderem às disposições do edital farão jus à premiação objeto do programa, nos valores correspondentes a R$ 5 mil para os que conquistarem o 1º lugar; R$ 3 mil, 2º lugar; e R$ 2 mil, 3º lugar.

Cronograma

Lançamento do edital 27/09/2024;

Submissão 08/10/2024 a 29/10/2024;

Análise documental 30/10/2024 a 22/11/2024;

Publicação do resultado 26/11/2024;

Interposição de recurso (nova análise documental e resolução de pendências) 27/11/2024 a 29/11/2024;

Análise dos recursos 02/12/2024 a 06/12/2024;

Resultado final 09/12/2024.

Foto: Arthur Soares