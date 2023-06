Programa Acolher divulga lista de candidatos. A relação está disponível no site da Seduc

A Secretaria do Estado de Educação e Cultura publicou o edital de divulgação de candidatos inscritos no programa Acolher. No total são 95 vagas, sendo 60 vagas para psicólogos e 35 para assistentes sociais. A lista com os candidatos inscritos se encontra disponível para consulta no portal da Secretaria de Educação, na seção Editais/Seleções, através do link: https://www.seed.se.gov.br/oficial.asp.

O Acolher é um programa de Governo que insere a presença de psicólogos e assistentes sociais nas unidades da Rede Estadual de Ensino e Diretorias Regionais de Educação, atendendo às prioridades definidas pela Política Educacional do Estado de Sergipe, por meio de equipes multiprofissionais.

O programa Acolher tem como foco promover a assistência coletiva tanto nas escolas da rede estadual quanto nas Diretorias Regionais de Educação e vem para desenvolver iniciativas que promovam avanços das condições de trabalho dos profissionais de educação. É o maior e mais completo programa presencial de psicólogos e assistentes sociais nas escolas sergipanas, e atenderá aos anseios de professores, alunos, pais de alunos e de toda a comunidade escolar.

