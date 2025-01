Programa ‘Alfabetiza Sergipe’ iniciará triagem de inscritos a partir desta segunda

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), iniciará nesta segunda-feira, 27, a terceira fase do ‘Alfabetiza Sergipe’, com a triagem de pessoas não alfabetizadas já inscritas no programa. Já aquelas pessoas que têm o sonho de aprender a ler e escrever, mas ainda não realizaram a adesão junto ao programa, a Seed informa que o período de inscrição permanece aberto até o dia 31 de janeiro. Para se inscrever, basta preencher o formulário de interesse disponível no Portal da Seed.

Essa fase de triagem pretende verificar se as pessoas inscritas de fato não sabem ler e escrever, tendo em vista que o programa busca atender a um público bem específico, ou seja, pessoas que nunca passaram pelo processo de alfabetização. “É importante enfatizar que muitos jovens e adultos fizeram os anos iniciais e evadiram da escola, portanto, sabem escrever o próprio nome apesar de não terem completado a alfabetização. O público-alvo que pretendemos atingir é composto por aquelas pessoas que de fato não sabem assinar o próprio nome, porque não desenvolveram as habilidades de leitura e escrita em nenhum momento de suas vidas”, elucida o coordenador do programa, Everton Pereira.

Após a conclusão da triagem de todos os inscritos, será dado início ao processo de enturmação. “A equipe do programa fará a triagem dos inscritos, identificando em que cidade e bairro essas pessoas moram para formar as turmas e distribuí-las entre os alfabetizadores. Já no primeiro dia de aula, que acontecerá no dia 10 de fevereiro, os alfabetizadores farão uma avaliação diagnóstica dos estudantes. Essa organização é fundamental para que a Seed consiga mapear a quantidade de turmas em cada região do nosso estado”, afirma o coordenador.

Everton Pereira acrescenta ainda que há um esforço coletivo de todas as Diretorias Regionais de Educação no sentido de identificar quais unidades escolares estarão à disposição para esses novos alunos. “Nós tivemos uma reunião com todos os dez diretores regionais aqui de Sergipe e mostramos uma prévia das unidades escolares que já têm a modalidade de EJA, porque a ideia é que esses estudantes da alfabetização vejam seus pares etários estudando oficialmente. Lembrando que a nossa prioridade é alfabetizar à noite, porque a gente sabe que esses estudantes são trabalhadores. No entanto, também disponibilizaremos turmas nos turnos da manhã e tarde, dependendo da demanda”, reforça.

O Alfabetiza Sergipe é um programa estratégico voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos, com foco na inclusão educacional, garantindo o acesso contínuo à educação por meio da matrícula na Educação de Jovens e Adultos (EJA). O programa pretende, inicialmente, alcançar até oito mil jovens e adultos não alfabetizados, de 34 localidades com maiores índices de analfabetismo no estado, e terá estrutura para até 318 turmas com no máximo 25 alunos cada.

Busca ativa

Dentro das estratégias de busca ativa escolar, a Seed, em conjunto com técnicos da Fundação Getúlio Vargas (FGV), está articulando com os municípios e lideranças jovens nas comunidades prioritárias, realizando mobilização por meio das redes públicas de ensino, panfletagem e visita de porta em porta em bairros prioritários, inclusive, realizando a inscrição de pessoas interessadas diretamente com o tablet, no local da interação.

Foto: Divulgação/ Seed