Programa de aperfeiçoamento da língua inglesa pra professor está com inscrições abertas

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) informa que estão abertas as inscrições para a seleção estadual do Programa Fulbright de Aperfeiçoamento para Professores de Língua Inglesa, a Fulbright DAI 2025-2026. As inscrições acontecem até o dia 12 de março e são destinadas a professores de inglês que estejam lecionando em turmas do ensino médio da rede pública, seja no ensino regular, profissional técnico integrado, especial ou indígena, e que pretendem aperfeiçoar a língua inglesa nos Estados Unidos da América em 2026.

De acordo com a coordenadora estadual do Programa Fulbright – DAI, Nadia Cardoso, na etapa de seleção estadual, conduzida por uma comissão de avaliação local feita pela Secretaria de Estado da Educação, será levado em conta o projeto individual (Inquiry Project). Porém, os candidatos deverão enviar o material de inscrição para o e-mail cei.sergipe@gmail.com.br, impreterivelmente até as 23h59 do dia 12 de março. São os materiais da inscrição: Fulbright DAI Application for Educators, o currículo resumido e o projeto apresentado que está sendo/será desenvolvido junto aos seus estudantes. Os instrumentais estão disponíveis no link https://fulbright.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Fulbright-Frequently-Asked-Questions-DAI-2025.pdf

“É uma oportunidade única para que os professores possam fazer uma imersão na língua, aperfeiçoá-la em uma instituição conceituada dos Estados Unidos. A Secretaria avança ainda mais no quesito de internacionalização de nossa rede. Quanto mais professores preparados tivermos na rede estadual, mais significativo e de melhor qualidade será o aprendizado dos estudantes”, ressaltou Nadia.

Requisitos para se inscrever

Para se candidatar é necessário atender a uma série de requisitos. Primeiramente, é fundamental ser cidadão brasileiro, sem ter cidadania norte-americana. Além disso, é necessário ter licenciatura em língua inglesa, concluída após 31 de dezembro de 2010, e ter pelo menos cinco anos de experiência no ensino após a conclusão da graduação.

É exigido também que o candidato tenha proficiência em inglês, conforme especificado no regulamento, e que seja professor efetivo de língua inglesa no Ensino Médio. Ademais, é necessário ser professor ativo, com dedicação exclusiva, e ter concluído o estágio probatório, atuando no ensino médio regular da rede pública estadual e/ou municipal.

Outro critério importante é destinar no mínimo 50% da carga horária de trabalho em sala de aula lecionando língua inglesa na rede pública de Ensino Médio regular. Educadores que tenham participado do Programa de Líderes Internacionais em Educação (Ilep) e versões anteriores do Fulbright DAI não são elegíveis para essa chamada.

Fulbright na prática

Essa edição selecionará quatro professores de inglês da rede estadual para concorrerem à etapa nacional do programa. Os docentes aprovados na seleção estadual deverão fazer sua inscrição no site, tendo preenchido devidamente o formulário de aplicação (Application Form) e o projeto de investigação (Inquiry Project), além dos demais instrumentais, até o dia 21 de março.

O programa tem duração de um semestre acadêmico em universidade americana e inclui aulas e treinamento intensivo em metodologias de ensino, planejamento de aula, estratégias de ensino, liderança e uso de tecnologias em educação. As atividades nos Estados Unidos deverão acontecer entre agosto e dezembro de 2026 e incluirão também estágio supervisionado em escola de ensino médio, a fim de que os participantes do programa tenham a oportunidade de interagir e praticar seus novos conhecimentos com colegas de profissão e alunos no país.

Os educadores que participaram do Programa de Líderes Internacionais em Educação (ILEP) e versões anteriores do Fulbright DAI não são elegíveis para essa chamada.

Para mais informações, deve-se procurar os coordenadores dos Polos-Centro Estadual de Idiomas das Diretorias Regionais de Educação:

DEA – inescortesdasilva@gmail.com -(79) 9 9976.7847

DRE1 – netoprofessomagistral@gmail.com (79) 9 9967.5321

DRE2 – cleciane.sa@hotmail.com (79) 9 9920.7150

DRE3 – neidejanedossantos@yahoo.com.br (79) 9 9903.9620

DRE4 – dre04pedagogico@gmail.com (79) 9 9947.2241

DRE5 – bruninhadores@hotmail.com (79) 9 9996.8365

DRE6 – josi56567@gmail.com (79) 9 9983.1512

DRE7 – glauber.cruz@seduc.se.gov.br (79) 9 9815.6695

DRE8 – valeriaguedeslopes@gmail.com (79) 9 9141.4753

DRE9 – jacqueline.ferreira.farias.jf@gmail.com (79) 9 9673.7952

