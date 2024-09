Programa de correção da distorção idade/série de Sergipe é apresentado em seminário

O Programa Sergipe na Idade Certa foi compartilhado como experiência exitosa voltada aos alunos dos anos finais do ensino fundamental

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) foi convidada a apresentar as experiências exitosas do Programa Sergipe na Idade Certa (ProSic), como trajetória de sucesso na correção da distorção idade/série entre alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. A apresentação foi parte da programação do ‘Seminário Internacional: construindo uma escola para as adolescências’, ocorrido na última terça-feira, 10, na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em Brasília/DF.

A coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental da Seduc e articuladora na Rede Nacional de Articuladores do Programa Escola das Adolescências (Renapea), Raiana Reis, destacou que o ProSic é chancelado pelo Unicef e referência nacional no enfrentamento à distorção idade/série. “Tivemos um excelente retorno dessa participação, pelo avançar do estado na diminuição da distorção desde 2019 e pela metodologia do programa, que inspira outras redes”, afirmou.

O evento foi realizado pelo Ministério da Educação, como iniciativa do Programa Escola das Adolescências, contando com o apoio de diversas organizações. Durante o seminário foi lançado o documentário “Uma Escola para as Adolescências”, produzido pelo MEC e pelo Canal Educação, acerca da construção da política das adolescências.

O encontro também promoveu quatro mesas de discussão. Os temas foram: o perfil dos estudantes dos anos finais; o apoio às transições e trajetórias escolares; os desafios para os educadores de anos finais; e a importância do clima e da convivência nos ambientes escolares.

Metodologia sergipana

O Prosic atende aos estudantes também na faixa etária da adolescência, que estão em meio às transições biológicas e cognitivas, e ainda precisam de mais acolhimento às suas necessidades. Calcula-se a distorção com base nos dados do indicador do EducaCenso – plataforma institucional do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que compreende por distorção idade/série a situação em que o estudante se encontra com dois anos ou mais de atraso escolar.

Com mais turmas abertas e alunos enturmados, além da ampliação do regime de colaboração com os municípios, os números do ProSic em 2024 indicam uma distorção de 22,5% na rede estadual. O programa oferta 547 turmas divididas em ensinos fundamental e médio, com mais de 14 mil alunos que participam das estratégias que garantem os avanços na aprendizagem de forma mais equitativa e adequada à idade.

Entre os sete estados brasileiros acompanhados pelo Unicef, Sergipe tem se destacado por apresentar a maior correção da distorção idade/série com alunos do ensino fundamental nos anos finais. Em 2019, o Censo Escolar apontava que o estado apresentava uma distorção de 46,1% entre estudantes nessa fase do ensino fundamental. Já em 2023 Sergipe reverteu o quadro e conseguiu reduzir nesta fase para 27,2% – uma queda positiva de 18,9%.

