Programa Educação Nota 10 estimula a valorização dos profissionais da Educação

Criado pelo Governo de Sergipe, o ‘Programa Educação Nota 10’ surge como uma importante iniciativa de valorização dos profissionais da Educação. Idealizado para premiar escolas, professores, servidores e alunos da rede pública estadual, com base em resultados e boas práticas pedagógicas, o programa tem como objetivos estimular a excelência no processo de ensino-aprendizagem e reconhecer o empenho de todos os envolvidos na construção de uma educação pública de qualidade.

Em sua primeira edição, realizada em 2023, o programa beneficiou 78 escolas com prêmios que incluíam medalhas e incentivos financeiros, distribuídos entre os eixos pódio e avanço escolar. Além das escolas, 1.707 professores foram premiados, incluindo aqueles que atuaram como orientadores em olimpíadas científicas, assim como 980 servidores e 363 alunos que se destacaram em competições nacionais de conhecimento, realizadas em 2022 e 2023. Esses incentivos, segundo especialistas, demonstram o reconhecimento do governo à dedicação dos educadores e reforçam a necessidade de criar um ambiente propício ao desenvolvimento de práticas inovadoras e eficazes.

Na segunda edição, em 2024, o ‘Educação Nota 10’ contemplou três categorias: no eixo pódio escolar foram agraciadas 86 equipes escolares com premiações; no eixo avanço escolar, 144 escolas foram premiadas; além das diretorias de educação destaque (10 DREs). Ao todo, 5.292 servidores foram contemplados com as premiações. Os prêmios para os servidores da Educação variaram de R$ 1.500 a R$ 3.000, e para os professores, de R$ 3.000 até R$ 10.000, podendo em alguns casos ser acumulativos.

Com essa iniciativa, o Governo de Sergipe demonstra seu compromisso com a melhoria contínua da educação pública, valorizando os profissionais da educação e incentivando o desenvolvimento de práticas pedagógicas eficazes. “Premiamos mais de 3.349 professores e 1.943 servidores da Educação, que desempenharam papel essencial para que suas escolas se destacassem. Esses resultados reforçam o impacto positivo que o programa pode ter, não só no ambiente escolar, mas também na motivação e no desenvolvimento dos estudantes”, comemora o vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral.

Reconhecimento público

De Nossa Senhora do Socorro (DRE 8), o professor do Centro de Excelência de Educação Profissional Governador Seixas Dória, Jackson Júnior, foi um dos orientadores laureados pelo ‘Programa Educação Nota 10’, em 2023, juntamente com sua equipe de alunos, pela conquista da medalha de bronze na oitava edição da Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG). “Ano passado focamos na participação dos alunos em olimpíadas, porque percebemos a necessidade deles de participarem de eventos científicos que contribuem com seus estudos. Neste ano, em virtude do reconhecimento público que tivemos, o número de alunos inscritos na OBG duplicou. Ou seja, passamos de 40 para mais de 90 estudantes. Além disso, melhoramos o nosso resultado. No passado, apenas uma equipe conquistou o bronze. Neste ano, duas equipes conquistaram a medalha de ouro e uma equipe garantiu a medalha de prata na etapa regional”.

Para o professor de geografia, iniciativas como esta são importantes para a valorização do magistério, principalmente nas escolas que se encontram geograficamente nas periferias e no interior do estado. “Receber o reconhecimento público de práticas exitosas na Educação é extremamente importante para os professores. Tenho conversado com mães que afirmam perceber uma melhora significativa no rendimento escolar de seus filhos depois de eles começarem a participar de projetos educativos. Acredito que a escola é este espaço de construção do conhecimento e de crescimento pessoal. Profissionalmente, sinto-me feliz de fazer parte desse projeto”, frisa.

Em 2024, o Centro de Excelência Governador Djenal Tavares Queiroz (DEA) foi uma das unidades escolares contempladas no eixo Pódio para o Ensino Médio. Na avaliação do diretor César Henrique Estrelado, as relações socioemocionais construídas no ambiente escolar garantiram esse reconhecimento. “Meu sentimento é de gratidão pela equipe de profissionais comprometidos com a qualidade da educação pública. Essa é a segunda edição do prêmio de que participamos e conseguimos o pódio, ou seja, alcançamos um grau de envolvimento pela união dos segmentos que compõem a escola. A própria premiação também traz um benefício para todos”, afirma.

No eixo Avanço Escolar, a Escola Estadual Padre León Gregório, do município de Nossa Senhora da Glória (DRE 7), obteve o maior crescimento no percentual de estudantes com Alfabetização desejável, saindo de 6% em 2022 para 36% em 2023. Para a diretora Glaucia Pamela de Jesus Silva, ser agraciada com essa premiação tem um significado especial, pois se trata de um trabalho em equipe. “É uma satisfação muito grande, visto que é o resultado de um trabalho muito árduo de toda a minha equipe. É mais do que uma conquista, porque hoje a escola pública está crescendo cada vez mais e a gente precisa o tempo todo estar valorizando esse espaço de construção de saberes. Além disso, as notas são um norte para que a gente possa melhorar ainda mais o serviço que prestamos à sociedade sergipana”, destaca.

Diretoria de Educação Destaque

A Diretoria Regional de Educação do Centro Sul Sergipano (DRE 2) foi o grande destaque da segunda edição, recebendo a medalha de ouro no eixo Pódio para Alfabetização, Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio. Para a gestora Daniela Silva Santos, o prêmio é o reconhecimento de que as 40 escolas que compõem a DRE 2 estão no caminho certo. “Essa premiação é o resultado de muito trabalho envolvido na terceira maior regional do estado. Quando a gente vê um resultado como este, fruto do trabalho de muitas mãos, dentre elas, as de professores, servidores, merendeiros, vigias, diretores de escolas, coordenadores pedagógicos e alunos, além da equipe da regional, que é incansável na luta pela construção de uma escola de qualidade, a gente só pode ficar emocionada, porque essa é a prova concreta de que, trabalhando em prol da melhoria da educação, impactamos a vida de muitas pessoas”, declara.

Valorização dos profissionais da Educação

A diretora do Departamento de Apoio ao Serviço Educacional (Dase) da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), Eliane Passos, ressalta a relevância da iniciativa. Segundo ela, o programa incentiva a adoção de práticas pedagógicas mais eficazes e o desenvolvimento de projetos inovadores, além de promover o reconhecimento público dos profissionais da educação. “A premiação, que inclui valores financeiros e medalhas, desempenha um papel fundamental na valorização e motivação dos professores, fortalecendo a autoestima da categoria”, enfatiza.

O secretário Zezinho Sobral acrescenta que, embora o programa se destaque pelo reconhecimento financeiro, a valorização do magistério vai além disso, abrangendo melhores condições de trabalho, infraestrutura adequada e oportunidades de formação continuada. “A experiência de estados como o Ceará, que implementaram iniciativas semelhantes, demonstra que o reconhecimento público pode ser mais eficaz do que simples aumentos salariais, fomentando uma cultura de valorização do professorado e, consequentemente, aprimorando a qualidade da educação pública”, completa.

A premiação do ‘Programa Educação Nota 10’ marca um avanço importante para a consolidação de uma educação pública de excelência em Sergipe. Ao reconhecer e valorizar as boas práticas pedagógicas, o programa motiva outros profissionais da educação a buscar continuamente inovação e melhorias. Espera-se que, nos próximos anos, esse investimento se traduza em índices educacionais mais elevados, preparando os estudantes sergipanos para os desafios do século XXI.