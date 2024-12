Programa Estudante Monitor incentiva habilidades e melhora qualidade do ensino em escolas

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) segue investindo na formação e desenvolvimento dos estudantes da rede pública estadual, por meio do programa Estudante Monitor. Com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino e fomentar habilidades essenciais nos jovens, a iniciativa já recebeu um investimento de aproximadamente R$ 15,3 milhões até setembro de 2024. Os estudantes monitores atuam em diferentes áreas, como monitoria em desempenho escolar, monitoria de busca ativa e transporte escolar, sempre sob a supervisão de professores ou da equipe gestora das escolas. Além de receberem uma bolsa mensal e auxílio-transporte, esses jovens assumem responsabilidades que complementam a rotina escolar.

No entanto, o programa estabelece critérios rigorosos para a permanência dos participantes, como a manutenção do desempenho acadêmico e frequência regular. Em caso de descumprimento dessas normas, o estudante pode ser suspenso ou desligado. No Centro de Excelência Nelson Mandela, em Aracaju, os monitores de busca ativa desempenham um papel essencial na organização escolar, incentivando a presença dos colegas e colaborando em atividades como a distribuição de livros didáticos. Já os monitores de desempenho escolar trabalham diretamente em sala de aula, identificando alunos com dificuldades de aprendizagem e ajudando-os a melhorar o rendimento.

Para Maria Eduarda, estudante monitora da unidade, o programa tem sido uma oportunidade de crescimento pessoal e acadêmico. “Com a monitoria, desenvolvi melhor a minha oratória. Sinto-me mais confiante para ensinar as matérias aos meus colegas e acredito que isso pode refletir no que vamos ser no futuro”, afirmou. No Colégio Estadual Dr. Jugurta Barreto de Lima, os monitores atuam de forma ampla, incentivando a leitura entre as crianças, ajudando na entrega de lanches e acompanhando alunos com autismo, TDA e/ou hiperatividade, garantindo que se sintam mais tranquilos durante as aulas e os intervalos.

O estudante do 9º ano, Arthur de Souza, relata que a experiência na monitoria tem sido transformadora. “Meus pais viram a monitoria como uma forma de eu criar mais responsabilidade. Para mim, foi algo que melhorou muito meu desempenho acadêmico, e tenho certeza de que agregará bastante ao meu currículo futuramente”, destacou. Além de fortalecer o vínculo dos alunos com a escola, o programa Estudante Monitor proporciona a prática de habilidades que podem ser úteis na vida universitária e no mercado de trabalho. A Seduc reforça que o apoio familiar é fundamental para o sucesso dos jovens no programa, que vem transformando a realidade de estudantes e comunidades escolares em Sergipe

Foto: Maria Odília