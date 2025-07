Programa Pré-Universitário da Seed segue em preparação para o Enem 2025

A Secretaria de Estado da Educação (Seed), por meio do Programa Pré-Universitário (Preuni), segue com as preparações para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025. Com simulados, aulões voltados às áreas de conhecimento e a renomada Revisão Final, os alunos do maior curso preparatório para o Enem do país contam com uma programação focada na conquista de bons resultados e, consequentemente, aprovações em instituições de ensino superior.

De acordo com a coordenadora do Programa Pré-Universitário da Seed, Gisele Pádua, a Seed planeja, anualmente, ações que entende como essenciais para que o estudante tenha um bom desempenho ao longo da sua preparação. “Por exemplo, um planejamento de estudos bem elaborado é fundamental para que o aluno cumpra as metas que ele mesmo estabelece para sua rotina. Então, essa preparação é importante para despertar essa consciência no estudante ao longo do ano, e isso é um dos pontos principais do programa. Esse despertar faz com que o Preuni seja um sucesso”, afirma.

Para o mês de agosto, estão previstas as seguintes atividades: no dia 9, o 3º Aulão de Atualidades e Redação, que reúne debates sobre possíveis temas das provas de Humanas, Linguagens e da redação dissertativo-argumentativa; e, nos dias 23 e 30, o Simula Enem 2025, com aplicação de provas que simulam o formato e a dinâmica do exame oficial.

Em setembro, a programação tem início no dia 6, com o 4º Aulão de Atualidades e Redação; seguida da 3ª Prova de Ensaio 90/3, que ocorre entre os dias 15 e 19. Essa etapa consiste em uma bateria de exercícios com 90 itens, aplicada em três horas ininterruptas. Nos dias 20 e 27, ocorre o Foco na Área 2: Natureza e Matemática, com os principais conteúdos e temas recorrentes dessas áreas no Enem.

O mês de outubro dá continuidade à preparação com o último Aulão de Atualidades e Redação, no dia 4; o 2º Simulado Online, de 6 a 25 de outubro; e a realização do Tardezinha do Preuni, no dia 17, um painel expositivo que reúne todos os componentes curriculares e os principais eixos temáticos cobrados pelo Enem, em um formato dinâmico e descontraído.

Já em novembro, de 3 a 6 e de 10 a 14, ocorrerá o Revisa Enem, uma revisão intensiva com base em um caderno de questões com mais de 100 itens selecionados pelos professores do programa. No dia 7, o Ginásio de Esportes Constâncio Vieira sediará mais uma edição da Revisão Final, que traz apontamentos relevantes para a resolução da prova, como dicas de análise textual, controle emocional, administração do tempo, entre outras estratégias.

Para Raysa Souza Viana Santos, aluna do programa no polo da Escola Estadual José de Alencar Cardoso, em Aracaju, o Preuni tem sido fundamental na sua preparação para o Enem. “Através das aulas e dos materiais oferecidos, estou conseguindo me aprofundar em vários conteúdos com os quais tinha dificuldade, além de contar com total motivação e apoio dos professores, que estão sempre dispostos a ajudar e nos encorajam a aprender cada vez mais. Isso faz com que o programa contribua significativamente para que eu me sinta mais preparada nesse processo”, relata.

Preparação de qualidade na Rede Estadual de Ensino

O Preuni é considerado o maior curso preparatório do gênero no país e o que mais aprova no ensino superior em Sergipe, abrangendo uma diversidade de cursos e instituições públicas e privadas de todo o Brasil.

Para 2025, foram ofertadas mais de 4.400 vagas no programa, distribuídas entre 47 polos localizados em 28 municípios sergipanos. As vagas são destinadas a estudantes da 3ª série do Ensino Médio e a egressos da rede pública estadual.

Somente neste ano, desde a chamada regular até a convocação dos excedentes, mais de 2.000 alunos já foram aprovados em instituições federais em diversas regiões do país.

