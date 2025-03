Projeto Praia Viva alerta para conscientização nas praias e busca reunir parceiros

Em sua segunda edição, a ação busca reunir parceiros e voluntários para cuidados com o Litoral sergipano

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), promove mais uma edição do projeto ‘Praia Viva’, no dia 31 de março, das 7h30 às 11h, no Rei Beach Lounge Bar, na Praia do Refúgio, em Aracaju. A iniciativa visa incentivar a preservação ambiental, a proteção da fauna e a conscientização pública, em uma manhã dedicada a ações educativas voltadas para a limpeza do Litoral sergipano, com momentos interativos, aula de fitdance e apresentação cultural.

A secretária de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, Deborah Dias, explica que a ação envolve a coleta do lixo acumulado no local e sua destinação correta, reforçando a responsabilidade ambiental de todos. “Esse é um evento muito especial, com uma programação bem dinâmica, e esperamos uma ampla participação da sociedade. A continuidade de ações como essa reforça o nosso compromisso com a preservação das praias e com a mobilização social em prol do meio ambiente como um todo”, ressalta.

Em sua segunda edição, o projeto busca remover resíduos da praia para proteger ecossistemas marinhos e terrestres da poluição, evitar que os animais sejam prejudicados ou mortos por resíduos, além de sensibilizar a população sobre a importância da preservação das praias, a redução e o descarte adequado dos lixos.

O ‘Praia Viva’ conta com a participação de membros da sociedade civil e diversos parceiros ambientais, como Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE), Fundação Mamíferos Aquáticos, Projeto Tamar, Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (Care), Rei Beach Lounge Bar, Econsult, Fórmula Exata e Onix – Instituto Sergipano de Saúde e Fisioterapia, em uma mobilização coletiva em prol da preservação dos oceanos.

Foto: Erick O’Hara

Por Carolina Leite