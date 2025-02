Projeto  sergipano reconstrói mamilos e sobrancelhas de mulheres com câncer

Fevereiro Laranja: projeto sergipano reconstrói mamilos e sobrancelhas de mulheres que enfrentam o câncer

’Gratidão que Reconecta’ já acolheu mais de 500 sergipanas em SE

O câncer é a segunda principal causa de morte no Brasil, e as mulheres são especialmente afetadas por tipos como o câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), para o ano de 2025, estima-se que cerca de 66 mil mulheres sejam diagnosticadas com câncer de mama, o que representa um impacto significativo na saúde pública e no bem-estar das pacientes. No estado de Sergipe, o câncer de mama responde por aproximadamente 28% dos novos casos de câncer, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Este cenário desafiador tem gerado a necessidade de um suporte emocional e psicológico mais profundo, além dos cuidados médicos convencionais. O diagnóstico e o tratamento de câncer, que frequentemente envolvem a perda de características físicas marcantes como mamilos e sobrancelhas, exigem um cuidado que vai além da saúde física. Nesse contexto, o autocuidado, a reconstrução da autoestima e a reconexão com a própria identidade são essenciais para o processo de recuperação das mulheres.

Fevereiro, mês simbolizado pela campanha Fevereiro Laranja, alerta sobre a importância do diagnóstico precoce e do autocuidado. No entanto, Rosângela Moura, idealizadora do projeto ‘Gratidão que Reconecta’ e empresária especializada em estética, defende que o autocuidado deve ser uma prática contínua, essencial para a saúde e bem-estar das mulheres, independentemente do mês.

Projeto ‘Gratidão que Reconecta’

Com mais de 500 mulheres acolhidas e atendidas, o projeto funciona em Sergipe há cerca de 13 anos e se une a jornada de Superação de Rosângela Moura – que transformou a dor da doença em uma missão de empoderamento feminino.

Especialista em estética, ela tem se destacado pelo seu trabalho com mulheres que enfrentam o câncer, principalmente aquelas que passam por mastectomias ou outros tratamentos oncológicos que impactam diretamente a sua aparência.

A experiência pessoal de Rosângela com o câncer foi o ponto de partida para o desenvolvimento dessa ação. “O câncer me fez perceber que o impacto da doença vai muito além da dor física. Quando uma mulher perde suas características físicas, como os mamilos ou sobrancelhas, ela também perde parte de sua identidade. Eu vivi isso na minha pele e decidi ajudar outras mulheres a se reconectarem com sua autoestima e beleza interior”, revela Rosângela.

Além dos serviços estéticos, Rosângela promove o autocuidado como uma prática fundamental para todas as mulheres, independentemente da fase em que se encontram no tratamento contra o câncer. Ela defende que, em um mês como fevereiro, marcado pela conscientização do Fevereiro Laranja, o mais importante é lembrar que o cuidado com a saúde e a autoestima deve ser constante e não apenas durante a campanha de prevenção.

Clube Reconectar

Também idealizadora do Clube Reconectar – um projeto que visa conectar pessoas e propósitos – Rosângela quer e vem contribuindo para uma rede de fortalecimento do corpo, mente e espírito.

“Em março, por exemplo, iremos realizar nossa ‘Imersão de Carnaval Reconectar’ – no primeiro domingo de carnaval. O intuito é oferecer uma vivência de reconexão interior, com diversas práticas como meditação, constelação familiar, roda de cura com medicina do cacau, entre outros”, conta a idealizadora do Clube.

Texto e foto: Patrícia Dantas | Comunicação Assertiva