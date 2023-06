Projeto Treinando com Pesos traz oficina de redação e aulas preparatórias para o Enem

A Secretaria de Estado da Educação e Cultura (Seduc), por meio da coordenação do Pré-Universitário do Governo de Sergipe, desenvolve neste sábado, 3, das 8h às 12h, no auditório do bloco G, da Universidade Tiradentes, campus Farolândia, em Aracaju, o primeiro dos dois aulões que integram o “Treinando com Pesos”, projeto que revisa as áreas do conhecimento abordadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesse primeiro momento, os estudantes irão repassar os conteúdos de linguagens e matemática.

Com uma expectativa de 500 estudantes por sábado, o projeto busca revisitar os temas já estudados pelos alunos durante o período de preparação. Contando com uma equipe de 20 professores envolvidos nesse primeiro dia, os estudantes terão a oportunidade de reforçar o conteúdo trabalhado em sala de maneira mais lúdica. Também serão disponibilizadas apostilas gratuitamente para os estudantes, a cada sábado.

A coordenadora do Pré-Universitário do Governo de Sergipe, Gisele Pádua, conta sobre a importância de realizar eventos como esse para a preparação de alunos. “A preparação é constante e começou no dia 27 de fevereiro. Ao longo do ano, a equipe do Programa planeja ações de revisão para reforçar o conteúdo com os alunos. O treino constante é essencial para um bom desempenho no Enem, e esse é um dos objetivos do treinando com Pesos”, adiciona.

Os conteúdos de humanas e natureza serão estudados no dia 17 desse mês, quando acontece o segundo aulão do “Treinando com Pesos”. Os dois aulões irão servir de preparação para o 1º Simulado online, que acontecerá no dia 19 de junho. A segunda edição do projeto está prevista para ser realizada em setembro.

Oficina de Redação

Além de trabalhar as áreas do conhecimento, também haverá a oficina de redação, na qual os estudantes previamente sabem o tema trabalhado, constroem o texto e tem 15 minutos de correção assistida e individual com o professor.

“Este ano estamos inovando e levando, além das aulas, a oficina de redação para atender aos estudantes inscritos previamente. Mais uma oportunidade que eles terão de ter os textos corrigidos individualmente com professores qualificados e experientes em correção de Enem”, descreve Gisele Pádua.

Fonte e foto assessoria