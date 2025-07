Provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos será domingo

As provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2025 serão aplicadas no próximo domingo, 3, em todo o Brasil. Em Sergipe, as provas acontecem em Aracaju e nos municípios de São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Nossa Senhora da Glória, Canindé de São Francisco, Propriá, Itabaiana, Lagarto, Simão Dias e Estância.

Coordenado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Encceja é voltado a jovens e adultos que não concluíram o Ensino Fundamental ou Médio na idade regular. A aplicação das provas ocorre nos turnos matutino e vespertino. No primeiro turno, os portões abrem às 8h e fecham às 8h45, com as provas iniciando às 9h e terminam às 13h. Já no segundo turno, os portões abrem às 14h30 e fecham às 15h15. As provas começam às 15h30 e terminam às 20h30. A aplicação das provas será com base no horário de Brasília. Os participantes com direito a tempo adicional terão 60 minutos extraordinários após o tempo regular da prova.

Com a aproximação do Exame, é necessário que os candidatos fiquem atentos às orientações para evitar eventuais problemas. O cartão de confirmação da Inscrição, contendo o local de prova, número de inscrição e eventuais atendimentos especiais, já está disponível no sistema enccejanacional.inep.gov.br/encceja. No dia do exame é obrigatória a apresentação de documento válido de identificação oficial e original com fotografia, emitido por órgãos brasileiros, conforme edital Encceja n° 15/2025.

De acordo com o Inep, a edição de 2025 do Encceja registrou 744.163 inscritos em todo o Brasil. Em Sergipe, foram 9.195 inscrições, o que representa uma redução de 1.705 inscritos em relação a 2024, que teve 10.900 candidatos.

Segundo o coordenador do Encceja da Seed, Edson Aragão, a redução do número de inscritos a cada edição demonstra o avanço das políticas públicas de educação no estado. “O Encceja é uma grande oportunidade para que milhares de jovens e adultos concluam o Ensino Fundamental ou Médio. Com o trabalho na Seed nos últimos anos, percebemos uma queda progressiva no número de inscritos, o que indica que há menos pessoas em situação de defasagem escolar em Sergipe”, ressaltou.

Sobre o Exame

Realizado desde 2002, o Encceja é uma iniciativa voluntária e gratuita. Os resultados podem ser utilizados pelas secretarias estaduais de educação e institutos federais como base para a certificação de conclusão dos ensinos Fundamental e Médio. As provas avaliam competências e saberes adquiridos tanto em ambientes escolares quanto fora deles.

