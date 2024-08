Psicólogo destaca a importância de brincar na vida adulta para a saúde mental

A rotina agitada e as responsabilidades da vida adulta, frequentemente, deixam pouco espaço para momentos de lazer e diversão. Contudo, especialistas alertam que brincar não é apenas coisa de criança. O psicólogo da Hapvida NotreDame Intermédica, George Barbosa, destaca a importância de brincadeiras e jogos na vida adulta, ressaltando os inúmeros benefícios que essa prática pode trazer para a saúde mental e o desenvolvimento pessoal.

Embora muitos adultos abandonem as brincadeiras à medida que amadurecem, as atividades lúdicas, como jogos de tabuleiro, são fundamentais para fortalecer laços sociais, melhorar a memória, estimular a imaginação e aprimorar o raciocínio lógico. “Brincar ativa áreas específicas do cérebro, contribuindo para uma mente mais saudável e ágil”, afirma Barbosa.

A prática de jogos é especialmente benéfica para os idosos, atuando como uma ferramenta poderosa na prevenção de doenças neurodegenerativas, como a demência e o Alzheimer. “Manter o cérebro em constante atividade, por meio de brincadeiras, pode promover uma excitação cerebral saudável, sendo essencial para a qualidade de vida na terceira idade”, complementa o psicólogo.

No ambiente corporativo, a tendência da “gamificação” vem ganhando espaço, com empresas utilizando jogos para treinamento e desenvolvimento de habilidades. Segundo o psicólogo, aprender brincando torna o processo mais eficaz, pois o cérebro absorve informações com maior facilidade, quando estimulado pelo riso, pela competição saudável e pela interação com os colegas.

A mensagem do especialista é clara: brincar na vida adulta é mais do que uma atividade de lazer, é um caminho para manter o cérebro ativo, melhorar a saúde mental e desenvolver habilidades que impactam positivamente tanto a vida pessoal quanto a profissional.

A Hapvida NotreDame Intermédica reforça a importância de incorporar momentos lúdicos na rotina dos adultos, independentemente da idade. Afinal, brincar é um poderoso aliado da saúde e do bem-estar.

Fonte e foto assessoria