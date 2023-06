Quadrilha junina e casamento caipira são atrações da Gincana Junina das escolas estaduais

Foram dez escolas participantes dos municípios de Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros, Santo Amaro, Itaporanga D’Ajuda, Maruim, Riachuelo que cobriram a quadra de esportes de Laranjeiras com muita sergipanidade, arrasta-pé e confraternização em torno das festividades do ciclo junino

Alunos de dez escolas públicas estaduais circunscritas à Diretoria Regional de Educação 8 (Grande Aracaju) deram um show de criatividade e resgate das tradições regionais, como parte da programação da I Gincana Junina da Regional 8, realizada nesta segunda-feira, 19, no palco do ginásio do SESI, no povoado Pastora, em Laranjeiras.

Ao final das apresentações, ficaram em 1° lugar o Colégio Estadual Alcides Pereira (Maruim) e Colégio Estadual Esperidião Monteiro (Santo Amaro das Brotas); em 2° lugar, o Colégio Estadual Zizinha Guimarães e a Escola Estadual Cônego Filadelfo (ambas em Laranjeiras); e em 3° lugar, o Colégio Estadual João Batista Nascimento (Nossa Sra. Do Socorro) e Colégio Estadual Dr. Carlos Firpo (Barra dos Coqueiros).

O ginásio do SESI foi tomado por painéis com pinturas em estilo xilogravura com simbologias que remeteram aos festejos juninos. Barracas culturais expuseram os temas regionais propostos por cada escola, enquanto que os alunos apresentaram as etapas da gincana, como paródias, quadrilha junina com ênfase no casamento caipira, apresentação do tema proposto nos estandes, decoração, além de muita criatividade e resgate das tradições juninas.

A cada apresentação da quadrilha junina, torcidas na arquibancada correspondiam com aplausos e euforia ao som do forró, do balançar das saias multicoloridas das quadrilheiras e dos passos ritmados dos pares quadrilheiros. “A gente engajou toda a comunidade escolar: pais, alunos, equipe gestora. Propomos o resgate de nossa cultura com ‘Sergipe é o País do Forró’. Trouxemos para Laranjeiras por ser a nossa cidade que tem um histórico de cultura popular muito forte”, disse Maria Luiza Omena, diretora da DRE 8.

O secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho sobral, juntamente com o superintendente executivo da Seduc, Edson Costa, visitaram as barracas culturais e foram recebidos pelos professores e alunos, que explicavam o tema central “Sergipe é o País do Forró”, exposto em temas transversais, como o Colégio Estadual Hélio Wanderley Sobral, com o tema “São Cristóvão e Itaporanga – uma realidade cultural”; o Centro de Excelência João Ribeiro e a Escola Estadual Maria de Lourdes Gois, “A Capital Brasileira do Barco de Fogo”; as escolas estaduais Cônego Filadelfo e Zizinha Guimarães, com o tema “Viajando no país do forró”, os colégios estaduais João Batista e Dr. Carlos Firpo, com “Da Costa ao São Braz, somos uma festa só”, além dos colégios estaduais Dr. Alcides Pereira e Esperidião Monteiro, com “Alcides & Esperidião dos Santos Juninos”.Também participou com uma barraca junina da Secretaria Municipal de Educação de Laranjeiras.

A diretora da Escola Estadual Cônego Filadelfo Oliveira, de Laranjeiras, Valdenice Borges Silva Santos, destacou que o tema “Viajando no país do forró” foi trabalhado com os alunos para levar à gincana um pouco da cultura junina das cidades de Carmópolis, Areia Branca, Estância e Laranjeiras. “Muitos alunos não conhecem. Trouxemos aqui fotos, principalmente de Laranjeiras, como o Batalhão Primeiro de São João e o Batalhão da Tradição, que saem no dia primeiro de junho em louvação pedindo a boa safra”, explicou.

Campeões da DRE 8

A quadra de esportes foi tomada pelos quadrilheiros dos cinco grupos de escolas estaduais de Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros, Santo Amaro, Itaporanga D’Ajuda, Maruim e Riachuelo, os quais levaram para o público um espetáculo composto por dias de ensaios, confecção de trajes típicos, dedicação, sergipanidade e muito esforço para que a apresentação da quadrilha fosse a melhor.

O diretor do Colégio Hélio Wanderley Sobral Carvalho, de Itaporanga D’Ajuda, Gilmarques Santos, disse ser um eterno incentivador da quadrilha junina na escola. Acompanhando 26 alunos brincantes da quadrilha, ele disse que quando foi posta a ideia na escola, todos aceitaram de imediato por entenderem que representariam a escola na gincana.

A segunda quadrilha a se apresentar, da Escola Zizinha Guimarães, de Laranjeiras, levantou a arquibancada com trajes confeccionados pelos próprios alunos. “Fez com que eles participassem de tudo, desde os primeiros dias de interação à confecção dos trajes”, contou Michele Santana, professora de Arte e marcadora da quadrilha.

Para o diretor do Serviço de Planejamento de Ensino da DRE 8, Ádson de Lima, a ideia das quadrilhas surgiu como atividade pedagógica no resgate cultural, pensando também no casamento caipira. “A ideia foi que eles trouxessem a tradição, mas que fosse inovadora e criativa, desde a customização das roupas, dos ritmos e destaques das habilidades dos alunos”, disse.

EducaGente

Os festejos juninos da DRE 8 compõem a programação dos dez festivais juninos realizados pelas regionais de educação de Sergipe dentro da programação da décima terceira edição do projeto junino Educagente da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, que pela primeira vez acontece descentralizado, envolvendo as escolas estaduais dos 75 municípios sergipanos. Na quarta-feira, 22, ocorrerá o tradicional Forró EducaGente, a partir das 18h, no Complexo Administrativo e Pedagógico da Seduc, envolvendo todas as diretorias regionais de educação.

Foto: Maria Odília

Assessoria de Comunicação da SEDUC