Qualidade do ar em hospitais e outros ambientes fechados é tema de congresso em Aracaju

A qualidade do ar em hospitais, escritórios, escolas e outros ambientes fechados tem ganhado atenção mundial, especialmente após a pandemia de COVID-19, que evidencia o impacto dos ambientes internos na saúde humana. Este é um dos assuntos que estará em pauta, no III Congresso Estadual de Engenharia Mecânica e Industrial (COEMI-SE), que acontece em Aracaju, de 27 a 30 de novembro.

Com o tema “Engenharia, Novas Tecnologias e Sustentabilidade”, a proposta é abrir um espaço de troca de conhecimento, inovação e reflexão sobre os desafios e oportunidades que a era digital e a sustentabilidade trazem para a indústria. O evento reúne profissionais e especialistas de vários estados do Brasil.

Na programação, estão 11 minicursos técnicos, apresentações orais de 20 trabalhos científicos e visitas técnicas que aproximam os participantes de práticas inovadoras em ambientes reais de aplicação. Outro ponto alto da programação será a cerimônia de premiação aos melhores trabalhos técnicos apresentados no evento, assim como aos dois melhores alunos concludentes de engenharia mecânica do estado, incentivando a excelência e o desenvolvimento acadêmico e profissional em Sergipe.

O Congresso acontece no Campus Farolândia na Universidade Tiradentes – UNIT. As inscrições podem ser feitas através do site da Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos e Industriais – Abemec.

Fonte e foto assessoria